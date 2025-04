Aeroporto di Grottaglie: lavori in corso e nuove prospettive per lo scalo jonico

AdP: “Impegno concreto per il rilancio. Trattative in corso con un operatore internazionale”

GROTTAGLIE – In risposta alle recenti dichiarazioni circolate sugli organi d’informazione circa una presunta mancanza di attenzione allo sviluppo dell’aeroporto di Grottaglie, Aeroporti di Puglia chiarisce che i lavori sullo scalo procedono regolarmente e con ritmo sostenuto, nel pieno rispetto del cronoprogramma. Le immagini scattate in mattinata testimoniano lo stato di avanzamento dei cantieri, confermando l’impegno tangibile della Società e dell’Assessorato regionale ai Trasporti nel restituire piena funzionalità a un’infrastruttura strategica, primo spazioporto italiano.

AdP ribadisce la massima attenzione dedicata allo scalo, con l’obiettivo di garantirne la piena operatività per rispondere alla crescente domanda di trasporto aereo. In questa direzione, sono attualmente in corso trattative commerciali con un importante operatore internazionale, che potrebbero aprire nuovi scenari di sviluppo per l’aeroporto.

Parallelamente, lo studio affidato al Professor Stefano Paleari sulla continuità territoriale apre nuove prospettive per lo scalo jonico. Le prime indicazioni suggeriscono che Grottaglie potrebbe essere incluso tra gli aeroporti destinatari dei benefici previsti dalla normativa sulla continuità territoriale, con significativi impatti positivi sulla mobilità dei cittadini e sul tessuto economico locale.

Aeroporti di Puglia sottolinea la necessità di affrontare questa fase con serietà e cautela, in linea con le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il MIT, rispondendo a un’interrogazione del Comitato “Pro Aeroporto di Taranto Grottaglie”, ha ribadito che ogni progetto di OSP (Obblighi di Servizio Pubblico) deve essere supportato da uno studio dettagliato, che verifichi la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa europea, incluso il potenziale della domanda sulle rotte interessate.

La Società invita quindi a evitare atteggiamenti frettolosi, che rischierebbero di compromettere i risultati ottenuti finora e l’interesse collettivo. Il rilancio dello scalo di Grottaglie si inserisce infatti in una più ampia strategia regionale e nazionale volta a promuovere una mobilità sostenibile, accessibile e integrata.

Un risultato reso possibile grazie all’impegno quotidiano di Aeroporti di Puglia e della Regione Puglia, che continuano a lavorare con dedizione e professionalità per trasformare un progetto ambizioso in una concreta opportunità per il territorio.