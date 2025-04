A Conversano “Orizzonti sonori: armonie e narrazioni senza confini”

Musica, cinema e letteratura si incontrano in uno spettacolo emozionante alla Casa delle Arti di Conversano

Conversano, 6 maggio 2025 – ore 20:00 | Casa delle Arti – Ingresso gratuito con prenotazione

Un connubio di emozioni, parole e melodie prenderà vita martedì 6 maggio alla Casa delle Arti di Conversano, con l’evento “Orizzonti Sonori: Armonie e Narrazioni senza Confini”. Un concerto-storytelling immersivo, ideato e organizzato dall’Associazione Culturale “Sartoria degli Artisti” ETS in collaborazione con la Banda sinfonica e il Coro polifonico del Liceo Musicale "Luigi Russo" di Monopoli, con il patrocinio del Comune di Conversano.

L’iniziativa, parte integrante del progetto scolastico “Note di Classe” e del cartellone eventi “Borgo in Fiore 2025”, è molto più di un semplice concerto: è un viaggio multisensoriale in cui musica da film, letture sceniche e narrazione si intrecciano, guidando il pubblico attraverso suggestioni sonore e letterarie.

Protagonista della serata sarà il regista e attore Vito Lopriore, che accompagnerà gli spettatori con letture sceniche ispirate ai grandi capolavori del cinema, dando voce alle emozioni nascoste tra le note. Sul palco, le colonne sonore di Ennio Morricone, Hans Zimmer, Nino Rota, Andrew Lloyd Webber e Henry Mancini saranno eseguite magistralmente dalla Banda sinfonica e dal Coro del liceo monopolitano, diretti rispettivamente dal Prof. Giuseppe Creatore e dalla Prof.ssa Madia Todisco, con il coordinamento artistico del Prof. Vincenzo Campinopoli, responsabile del progetto.

L’obiettivo di “Orizzonti Sonori” è ambizioso e profondamente educativo: avvicinare il pubblico, soprattutto i giovani, alla musica, alla narrazione e alla bellezza dell’espressione artistica, stimolando la creatività, l’ascolto, la consapevolezza delle emozioni e la condivisione. Un progetto che nasce anche in seno a “Parole e Suoni in Onda”, percorso creativo pensato per i più piccoli, per avvicinarli alla lettura attraverso esperienze immersive che uniscono musica, racconto e lavoro di gruppo.

La Casa delle Arti di Conversano diventerà per una sera il palcoscenico di un’esperienza unica, un incontro armonioso tra arte e cultura, capace di incantare spettatori di tutte le età.

📍 “Orizzonti Sonori: Armonie e Narrazioni senza Confini”

🗓 6 maggio 2025 – ore 20:00

📌 Casa delle Arti, Via Donato Iaia 14 – Conversano (BA)

🎟 Ingresso gratuito con prenotazione al +39 334 88 07 542

Un evento da non perdere, per chi ama lasciarsi trasportare dalle emozioni che solo la musica e le parole insieme sanno evocare.