Le creature fantastiche invadono Monopoli: torna il Festival Maggio all’Infanzia

A Monopoli tornano le magie del teatro per i più piccoli con la XXVIII edizione del Festival Maggio all’Infanzia, un appuntamento ormai imprescindibile per il pubblico delle nuove generazioni e per le famiglie. Dal mese di maggio fino a giugno, la città si trasforma in un palcoscenico diffuso, abitato da creature straordinarie che, come racconta la direttrice artistica Teresa Ludovico, “un po’ in volo, un po’ a nuoto, un po’ a cavalluccio” attraversano il mondo tra sogni e realtà, abitando i ricordi dell’infanzia e risvegliando la fantasia.

Il festival, realizzato da Fondazione SAT – Spettacolo Arte Territorio con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli, è curato da Cecilia Cangelli con la consulenza pedagogica di Giorgio Testa, e prevede oltre settanta appuntamenti in diverse città pugliesi: oltre a Monopoli, anche Bari, Martina Franca, Molfetta e Ruvo di Puglia. Confermato il costo popolare per i biglietti, a partire da 5 euro, con numerosi eventi gratuiti.

Un festival per sognare ad occhi aperti

L’immagine simbolo di questa edizione è l’opera visionaria La niña azul y sus perros dell’artista cileno Guillermo Lorca García-Huidobro, che incarna perfettamente l’atmosfera sospesa tra fiaba e realtà del festival.

In programma spettacoli teatrali, performance all’aperto, laboratori creativi e momenti di incontro pensati per coinvolgere l’intera comunità. Un festival che parla il linguaggio dei bambini, ma con la profondità che solo l’arte sa offrire.

Il programma a Monopoli

Giovedì 8 maggio si comincia in piazza Vittorio Emanuele con i Manifestini del Maggio : centinaia di bambine e bambini delle scuole del territorio coloreranno la piazza con i loro disegni, dando vita a un’esposizione collettiva a cielo aperto.

10 e 11 maggio alla Biblioteca Prospero Rendella andrà in scena LàQua, poetico inno alla vita premiato agli Eolo Awards 2024, in doppia replica gratuita alle ore 17 e 18.30.

Il 17 maggio , sul palco del Teatro Radar debutta Anapoda. Un’avventura a testa in giù, uno spettacolo originale della compagnia Vicari/Aloisio, tra danza, teatro e illusioni visive ispirate alle fotografie di Ana Hell.

17 e 18 maggio spazio alla festa nelle piazze con la Compagnia Teatro Bandito: tra Villa Sant’Antonio , piazza Manzoni , piazza Vittorio Emanuele e piazza XX Settembre , andranno in scena tre performance itineranti tra comicità, giocoleria e narrazione, tra cui Storie del Matto di Matteo Curatella.

Lunedì 19 maggio la suggestiva Lama Belvedere accoglierà una versione immersiva e gratuita (su prenotazione) di Cappuccetto Rosso nel bosco, con la compagnia Zaches Teatro. Un'esperienza onirica tra musica, danza e teatro di figura, nella natura.

Il gran finale è fissato per il 15 giugno con La crociata dei bambini, un progetto inclusivo che coinvolge ragazzi con disabilità in un percorso laboratoriale teatrale e musicale, prodotto da Teatri di Bari. Lo spettacolo, diretto da Teresa Ludovico con musiche di Tommaso Scarimbolo e Vincenzo Mastropirro, sarà rappresentato al Teatro Radar.

Un festival che unisce

“Il Maggio all’Infanzia – dichiarano il Sindaco di Monopoli Angelo Annese e l’Assessora alla Cultura Rosanna Perricci – è una delle punte di diamante della nostra offerta culturale. Un’occasione per promuovere la creatività e il dialogo tra generazioni, coinvolgendo scuole, famiglie e spazi urbani. Monopoli diventa così un grande palcoscenico diffuso, dove i sogni dei più piccoli si incontrano con la magia del teatro.”

Il festival è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Puglia, e dai Comuni di Bari, Martina Franca, Molfetta, Monopoli e Ruvo di Puglia, ed è parte della rete Italiafestival e EFA – European Festivals Association.

📍 Biglietti disponibili presso il botteghino del Teatro Radar (via Magenta 71, Monopoli – mar/ven ore 17-19) e online su Vivaticket

📞 Info: 335 756 47 88 | ✉️ info@teatroradar.it

🌐 Programma completo su: www.maggioallinfanzia.it

Il sogno prende vita, anche quest’anno.