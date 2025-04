Alla scoperta delle orchidee selvatiche a San Giorgio Jonico e Grottaglie

GROTTAGLIE - Prosegue il progetto “Ambiente Gravina” dell’associazione Grott’Art di Grottaglie che propone “Le Cave delle Orchidee”, due escursioni per scoprire il meraviglioso mondo delle orchidee selvatiche, ovvero quelle specie che, con i loro colori affascinanti e forme uniche, crescono spontaneamente in natura.Con Francesco Chetta, esperta Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, sono due gli appuntamenti in altrettanti paradisi naturalistici del nostro territorio, scrigni di straordinaria biodiversità: alle ore 16.00 di sabato 5 aprile nelle Tagghiate di San Giorgio Jonico, e alle 10.00 di domenica 6 aprile nella Cave di Fantiano di Grottaglie; l’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di San Giorgo Jonico e del Gal Magna Grecia e della collaborazione di “Impronte escursioni naturalistiche”, media partner è Ora Quadra oraquadra.info.Si posso avere informazioni e prenotazioni, disponibili posti limitati, per partecipare telefonando o mandando un messaggio WhatsApp a Maria (3423125196) o Annalisa (3480917377).Il Progetto “Ambiente Gravina”, presentato dalla capofila Grott'Art associazione di promozione turistica avvalendosi della progettista e project manager Maria Teresa Marangi, è sostenuto dalla Regione Puglia mediante Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0.Le orchidee selvatiche o spontanee appartengono al genere Orchidaceae che non sono coltivate dall’uomo, distinguendosi così dalle orchidee ornamentali per la loro adattabilità a condizioni climatiche diverse e per la resistenza alle avversità, essendosi adattate nel tempo per sopravvivere in specifici ecosistemi locali.Da qui la scelta di di Grott’Art di realizzare due escursioni, la prima di San Giorgio Ionico nelle Tagghiate e la seconda di Grottaglie con un percorso che va dalla Gravina del Fullonese alle Cave di Fantiano,, siti che presentano ecosistemi diversi e, conseguentemente, anche differenti specie di orchidee selvatiche, è comunque possibile partecipare ad entrambe le iniziative.Le orchidee selvatiche sono una specie protetta in base dalla CITES, la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, ratificata dal nostro Paese e recepita nel nostro ordinamento giuridico. Per questo è necessario che le amministrazioni locali realizzino il censimento delle specie botaniche protette presenti nei loro territori, in particolare in parchi naturali come Le Tagghiate, in modo da poter poi realizzare progetti per la loro tutela.Il Sindaco di San Giorgio Jonico Mino Fabbiano ha commentato: «le escursioni nel parco naturale delle Tagghiate di San Giorgio Ionico quest’anno iniziano con la scoperta delle orchidee. Si proprio così, l’orchidea, questa splendida pianta sarà la protagonista della passeggiata di sabato prossimo. Grazie alla iniziativa della associazione di promozione turistica Grott’Art e alla collaborazione del dott. Chetta i visitatori del nostro parco naturale potranno immergersi in questo ambiente suggestivo dove oltre alle bellezze naturali e ai profumi della imminente primavera potranno apprezzare i giochi di colore che la luce solare forma con i costoni intagliati a mano di questa vecchia cava tufacea che non smettono mai di meravigliarci. Ringrazio vivamente gli amici della associazione Grott’Art, la progettista Maria Teresa Marangi e il dott. Francesco Chetta per l’opportunità che offrono alla nostra comunità di far conoscere questo posto davvero unico nel panorama dei siti naturalistici».“Sport & Territorio” è un’attività del Progetto “Ambiente Gravina” presentato dalla capofila Grott'Art associazione di promozione turistica avvalendosi della progettista e project manager Maria Teresa Marangi; il progetto ha come obiettivo la valorizzazione e la cura di alcuni siti del territorio, come gravine e cave, visti come risorsa e volano per lo sviluppo economico e sociale delle comunità che li ospitano, in particolare per incentivare il turismo rurale.Con la capofila Grott'Art, il progetto vede all’opera un ampio partenariato che comprende Gal Magna Grecia Scarl, Isonomia Aps, Istituto Scolastico comprensivo Don Bosco, Istituto Scolastico Comprensivo Pignatelli, Opus In Musica Aps, Poweraut Odv, Croce Rossa Odv-Grottaglie, Associazione Amici Della Fo’Cra, azienda agricola Annicchiarico Salvatore, azienda Agricola Marangi Ciro, Coop. Sociale Diogene, Coop Sociale Futura Rudiae, Associazione Social Lab, ASD Fortitudo. Media partner è Ora Quadra info.oraquadra.Il Progetto “Ambiente Gravina” è sostenuto dalla Regione Puglia con il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore (artt. 72 e 73 n. D.Lgs. n. 117/2017) - Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0.