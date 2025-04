Altamura, 50 anni della cooperativa l'Internazionale

ALTAMURA – Un traguardo importante e ricco di significato i 50 anni della società cooperativa L’Internazionale celebrati nella storica sede di Altamura con un evento partecipato e sentito che ha coinvolto soci, lavoratori, famiglie e committenti per ripercorrere insieme mezzo secolo di impegno, crescita, visione condivisa e di squadra.Fondata nel 1975 e attiva nel settore dell’edilizia pubblica e privata, specializzata nel restauro di immobili storici, la cooperativa impiega oggi 100 persone e rappresenta un punto di riferimento nel panorama produttivo del territorio e nel sistema cooperativo pugliese, in quanto modello di inclusione e sostenibilità.Per celebrare i suoi 50 anni di attività, è stata inaugurata un’esposizione permanente all’interno della sede aziendale dal titolo “la storia condivisa che ci porta nel domani”, curata da KeVà Creative Factory, che racconta la storia della cooperativa, le sue radici e la proiezione verso il futuro. Un progetto che si completa con la pubblicazione di un volume commemorativo e la creazione di un logo celebrativo, simbolo di una identità forte e condivisa. Un modo per dar valore a tutti i passi compiuti fino a questo traguardo, grazie ad un impegno quotidianodella cooperativa che non si limita ad impilare mattoni e innalzare edifici, ma vede la professionalità, la preparazione e la dedizione e il senso l’appartenenza di ciascun membro del team, dare vita e valore al lavoro svolto e ai progetti da realizzare. Nel corso dell’evento è intervenuto Carmelo Rollo, presidente di Legaccop Puglia cui L’internazionale è aderente, che ha dichiarato: “ Durante questi 50 anni L’internazionale ha rappresentato un faro di innovazione e collaborazione seguendo un percorso di crescita che va ben oltre le mere soddisfazioni infrastrutturali. Questo traguardo – ha proseguito - è il riconoscimento di un modello di lavoro e di comunità che ha saputo porre al centro la persona, le sue competenze e il suo valore all’interno di un sistema sociale più ampio”. Un ricordo speciale è stato dedicato a Vito Giustino, socio fondatore e attuale presidente del CdA la cui visione ha tracciato un cammino fatto di coraggio, lungimiranza e passione. “È grazie al suo sogno – ha concluso Rollo – che L’internazionale può guardare al domani con rinnovata forza”.L’internazionale da sempre non costruisce soltanto edifici, ma genera valore sociale e culturale trasformando il lavoro in una vera e propria esperienza di comunità.