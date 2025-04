Cerignola ko in casa: il Benevento vince 4-2 al “Monterisi” nella 36ª giornata di Serie C

- Sconfitta interna per l’Audace Cerignola che cade 2-4 contro il Benevento allo stadio "Monterisi" nella 36ª giornata del Girone C di Serie C. Una partita ricca di emozioni, con tante occasioni da entrambe le parti e un finale che lascia l’amaro in bocca ai tifosi ofantini.

Primo tempo vivace – Il match si accende fin dai primi minuti: all’11’ Capomaggio ha una buona chance di testa, ma non riesce a schiacciare in porta. Il Benevento risponde subito e al 16’ trova il vantaggio con una splendida conclusione mancina da fuori area di Pinato. Due minuti dopo è Lamesta ad andare vicino al raddoppio per i campani, mentre al 22’ Russo sfiora il pari per il Cerignola. Al 26’ D’Andrea ha una buona occasione, ma non riesce a concretizzare. Al 36’ Volpe calcia fuori di poco, e al 41’ il Benevento colpisce ancora: Manconi firma lo 0-2 con un rasoterra preciso di sinistro.

Secondo tempo con botta e risposta – Nella ripresa il Cerignola prova a reagire e al 61’ accorcia le distanze con Capomaggio, abile a girare in rete un assist di Ligi. Ma il Benevento ristabilisce subito le distanze: al 66’ Lanini insacca con un tocco al volo su assist di Lamesta. Passano pochi minuti e al 72’ arriva anche il poker firmato da Lamesta, che conclude di sinistro una bella azione personale. Il Cerignola non si arrende e al 75’ trova la seconda rete con Cuppone, che finalizza di destro dal limite su suggerimento di Salvemini. Al 78’ Achik va vicino al 3-4, ma il risultato non cambia più.

Nonostante la sconfitta, il Cerignola resta al secondo posto con 64 punti, a -5 dalla capolista Avellino (69). Il Benevento, grazie a questo successo, sale a 49 punti e aggancia il Potenza al sesto posto in classifica.