Cancellata la crociera MSC Sinfonia in partenza da Bari per “problemi tecnici”

I passeggeri, che già avevano programmato il loro viaggio, hanno ricevuto il messaggio nella giornata di ieri, informandoli che l’imbarco previsto sarebbe stato annullato. A quanto pare, la nave non è riuscita a completare la sua rotta regolare e raggiungerà il porto barese solo nella serata odierna. Di conseguenza, l’intero imbarco per la crociera è stato annullato.

MSC ha subito attivato un piano di assistenza per supportare i passeggeri che sarebbero dovuti partire. La compagnia ha garantito il rimborso totale dei biglietti acquistati, accompagnato da una proposta di un’altra crociera gratuita, della stessa categoria e valore, da effettuarsi in futuro. Inoltre, MSC ha offerto assistenza nella ricerca di alloggi per coloro che necessitano di pernottare prima di tornare a casa o trovare una soluzione alternativa.

Nonostante l’inconveniente, MSC ha confermato che sta lavorando per risolvere il problema tecnico che ha causato il ritardo e ha rassicurato i passeggeri sul fatto che la situazione sarà gestita al meglio per garantire la loro soddisfazione in futuro.

Per chi stava aspettando questa crociera, si tratta di un disguido non previsto, ma la compagnia ha fatto sapere che i viaggiatori saranno assistiti e che le soluzioni proposte sono pensate per limitare al minimo il disagio.