“L’arte come cura”: all’Università di Bari un seminario sul potere terapeutico dell’espressione artistica

BARI – In un’epoca segnata da fragilità, disconnessione e crescente bisogno di nuovi strumenti per comprendere e accogliere l’esperienza umana,. Proprio da questa consapevolezza nasce il seminario, che si terrà, dalle, presso l’

L’iniziativa – aperta a studenti, professionisti, docenti, ricercatori e a tutti gli interessati – è organizzata dall’IKOS, prima scuola in Europa di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia riconosciuta dal MIUR dal 2004, in collaborazione con l’Università di Bari.

Il seminario si configura come un confronto multidisciplinare tra psicologia, filosofia, arte e scienza, per esplorare il ruolo dell’arte come dispositivo trasformativo in grado di far emergere il non detto, di dare forma all’invisibile, e di contribuire al benessere psicologico, relazionale e sociale.

Un programma ricco di interventi autorevoli

Ad aprire l’incontro sarà il Prof. Rosario Antonio Polizzi, medico chirurgo e presidente del CTS della Scuola di Specializzazione IKOS. Seguiranno i contributi di:

Prof.ssa Maristella Trombetta – Docente di Filosofia e Critica delle Arti Visive presso l’Università di Bari, che analizzerà il legame tra estetica, simbolo e pensiero;

Prof.ssa Daniela Poggiolini – Psicologa e Presidente IKOS, che parlerà dell’arte come strumento di esplorazione del sé;

Carla Cantore – Arteterapeuta e fotografa professionista, con un intervento sulla forza comunicativa dell’arteterapia;

Giuseppe Carlo – Storico dell’arte e gallerista, con una riflessione sul ruolo dell’arte come specchio della società;

Prof.ssa Cristina Principale – Docente di Psicologia dell’Arte, che esplorerà il rapporto tra creatività e processi psichici;

Cecilia Fontanesi – PhD in Neuroscienze, dance movement therapist, la cui ricerca integra corpo, arte e scienza in un approccio sensibile alla cura;

Dott.ssa Francesca Pilò – Psicoterapeuta e direttrice organizzativa di IKOS Ageform, che concluderà con una riflessione sul valore formativo della psicoterapia creativa.

L’arte come esperienza che trasforma

Il seminario sarà un’occasione per pensare l’arte non come evasione, ma come esperienza trasformativa, capace di accogliere le emozioni, dare voce al silenzio, restituire senso nei momenti di crisi e rimettere in connessione la persona con sé stessa e con gli altri.

📍 Info utili

📆 Data: 28 aprile 2025

🕠 Orario: 16.30 – 19.00

📍 Luogo: Aula Magna – Università degli Studi di Bari

🎟️ Ingresso libero

🔗 www.pnlt.it

📞 Contatti: 080 5212483 / 375 6310548

📧 Referente: Marialessia Antonacci

👥 Organizzato da: IKOS Ageform

🤝 In collaborazione con: Università degli Studi di Bari