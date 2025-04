B-Young, il progetto per il futuro della nuova generazione

Continua il progetto “B-YOUNG: Build, Boost, Become” per il futuro dei giovani del territorio. L’iniziativa, finanziata dalla Regione Lombardia all’interno del bando 'La Lombardia è dei Giovani 2024', vede come capofila Risorsa Sociale Gera d'Adda e coinvolge le Città di Treviglio e Caravaggio. La prima ospite annunciata è l’artista Shari, che sarà a Caravaggio nella serata di Venerdì 2 Maggio, presso il Chiostro di San Bernardino, dove racconterà la sua esperienza professionale in un podcast registrato in diretta, esibendosi anche dal vivo al pianoforte.

La serata sarà condotta da Giuseppe Fisicaro (CEO & Founder) della società The Web Engine: ‘’ Siamo onorati di aver ricevuto l'invito del Comune di Caravaggio, che ringrazio, per partecipare attivamente al progetto B-Young. I giovani hanno bisogno di riferimenti, di case histories di successo, per capire che dietro al raggiungimento di obiettivi ci sono tantissime componenti, dall'impegno alla dedizione, dal talento all'applicazione. Shari è un'artista che adoro, non ne ho mai fatto mistero, ed è stata già ospite del nostro panel alla Milano Music Week del 2023, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Siamo felici di raccontarla ai ragazzi e non vediamo l'ora’’.

Fanno parte del progetto le testimonianze dei Mentors, personaggi dello spettacolo e della musica che racconteranno le proprie esperienze perché siano di ispirazione per le nuove generazioni coinvolte nel progetto.

Biografia: Shari Noioso, in arte Shari, nasce nel 2002 a Monfalcone, in Friuli-Venezia Giulia. Nel 2015 partecipa al talent show Tu Si Que Vales su Canale 5, e poco dopo si esibisce in 8 tappe del tour de Il Volo. Nel 2016 pubblica il suo primo singolo in inglese, "Don’t You Run", e nel 2019 arriva la collaborazione con Benji e Fede nel brano "Sale". A soli 17 anni, partecipa a Sanremo Giovani con il brano "Stella", segnando un importante passo nella sua carriera. Nel 2023, l'artista partecipa nuovamente a Sanremo Giovani con il brano "Sotto Voce", prodotto da Salmo e Miles. Grazie alla sua performance, Shari arriva tra i 6 finalisti, unica donna, guadagnandosi così un posto per esibirsi a Sanremo 2023. La sua voce, ricca di sfumature, e la sua scrittura distintiva la rendono una delle giovani promesse del panorama musicale italiano. È coinvolta nel progetto grazie all’agenzia TheWebEngine.

L’evento è gratuito. I posti sono limitati e sarà necessaria la prenotazione tramite Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-b-young-build-boost-become-presenta-shari-1308225109519