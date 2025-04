San Giovanni Rotondo, inaugurato all’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza il nuovo tomografo PET TAC

SAN GIOVANNI ROTONDO - Si chiama Discovery IQ Gen 2 il tomografo PET TAC di GE HealthCare inaugurato stamane al Poliambulatorio Giovanni Paolo II dell’IRCCS Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG), Opera di San Pio da Pietrelcina.Alla cerimonia di inaugurazione, per l’Ospedale, sono intervenuti il vice presidente Pietro Grasso, il direttore generale Gino Gumirato, i consiglieri di amministrazione Claudio Gargiullo e Marcello Mustilli e il direttore sanitario Gabriella De Vincentis. Presenti anche Andrew Becker e Julie Fitts Ritter, in rappresentanza della “Padre Pio Foundation of America” e, per la Regione Puglia, il vicepresidente e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese.L’apparecchiatura è stata interamente donata dalla “Padre Pio Foundation of America” di Cromwell, nel Connecticut, un’organizzazione benefica americana attiva da 47 anni che, grazie ai propri benefattori, sostiene da sempre l’Ospedale fondato da Padre Pio a San Giovanni Rotondo. Dall’avvio della collaborazione ormai decennale, la “Padre Pio Foundation of America” ha fornito supporto a Casa Sollievo della Sofferenza attraverso diversi progetti, tra cui il finanziamento della clownterapia in ospedale, la donazione di ecografi e di oltre 100 letti elettrici regolabili per le stanze di degenza. L’ultima iniziativa di sostegno a favore di Casa Sollievo della Sofferenza, l’acquisto e l’installazione del nuovo tomografo PET TAC inaugurato oggi, è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione americano il 3 marzo del 2024 con lo stanziamento di una donazione da 2.633.525 euro. La somma ha coperto i costi dell’acquisto del tomografo, la sua installazione e l’upgrade della preesistente apparecchiatura.«Discovery IQ Gen 2 – ha spiegato Elio Perrone, medico responsabile dell’Unità di Medicina Nucleare e del Centro PET TAC dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza – oltre ad acquisire immagini diagnostiche eccellenti, è in grado di correggere il movimento quantificando con maggiore precisione anche le lesioni più piccole. Migliorata in termini di sensibilità, la nuova apparecchiatura permette acquisizioni più veloci con un minore utilizzo di radiofarmaco al fine di ridurre la radioesposizione del paziente. Inoltre, grazie al cospicuo investimento effettuato per l’upgrade sul tomografo esistente, avremo due macchine praticamente uguali in termini di prestazioni e qualità degli esami che ci permetteranno la riduzione dei tempi d’attesa e una più efficace risposta alle richieste e alle esigenze dei pazienti provenienti per gran parte dalla Puglia ma anche dalle regioni limitrofe».Per Andrew Becker, presidente del consiglio di amministrazione della “Padre Pio Foundation of America”, «è un grande piacere poter aiutare l'Ospedale di Padre Pio in modo tale da contribuire a salvare delle vite. Siamo così grati ai nostri benefattori per il modo in cui sostengono il nostro lavoro e per l’amore che dimostrano per Padre Pio nel proseguire la sua missione di cura per il prossimo».Per Julie Fitts Ritter, direttrice generale della “Padre Pio Foundation of America”, «il Santo ha toccato tante vite in tanti modi, spiritualmente, emotivamente e fisicamente. Egli credeva che la fede in Dio e la scienza medica non si escludessero a vicenda, ma fossero invece complementari. Personalmente, sono stata visitatrice e paziente dell'Ospedale. Ho sperimentato il tocco premuroso di Padre Pio attraverso il personale medico e sanitario di Casa Sollievo della Sofferenza. La donazione della PET TAC è un dono dei nostri benefattori che dimostra l’impegno a seguire le orme di Padre Pio nel prendersi cura di chi ha bisogno».«Siamo molto grati alla “Padre Pio Foundation of America” per questo ennesimo gesto di sostegno nei confronti dell’Ospedale di Padre Pio e di tutti i pazienti oncologici che ogni anno si rivolgono a Casa Sollievo della Sofferenza per le loro cure – ha dichiarato Gino Gumirato, direttore generale dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo –. Come disse Padre Pio rivolgendosi ai benefattori nel discorso inaugurale dell’Ospedale, nel 1956, “questa creatura ha bisogno di alimentarsi e perciò essa si raccomanda ancora alla vostra generosità affinché non perisca d'inedia e divenga la città ospedaliera tecnicamente adeguata alle più ardite esigenze cliniche”. Il supporto della fondazione americana, e dei tanti donatori che ci sostengono, resta tutt’oggi fondamentale poiché consente l’acquisto di nuovi macchinari. Le tecnologie di ultima generazione, unitamente alle professionalità coinvolte, sono fondamentali per preservare e perpetuare quel livello di eccellenza nell’assistenza sanitaria che è sempre stato riconosciuto all’Ospedale di San Giovanni Rotondo e che mettiamo a disposizione di un territorio molto vasto. La dotazione del nuovo tomografo – ha sottolineato Gumirato – unitamente alla seconda consolle robotica chirurgica, al secondo acceleratore lineare di ultima generazione e al nuovo angiografo attualmente in fase di collaudo, tutte apparecchiature acquistate recentemente, confermano l’implementazione a San Giovanni Rotondo di una piattaforma di diagnosi e cura di area oncologica di straordinario livello tecnologico e professionale, con l’obiettivo ultimo di rendere Casa Sollievo della Sofferenza un “Cancer Center” di livello nazionale».«Infine – ha concluso il direttore Gumirato – è doveroso ringraziare, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, l’Assessorato alla Sanità e la Giunta della Regione Puglia per il dialogo costruttivo e per aver riconosciuto, nell’iter di accreditamento della seconda PET TAC, l’elevato numero di prestazioni annuali del centro PET TAC, l’attività pluridecennale dell’Unità di Medicina Nucleare, il carattere scientifico attribuito alle discipline oncologiche dal Ministero della Salute nel riconoscimento dello status di IRCCS e la rilevanza delle attività svolte da Casa Sollievo in tutto il territorio provinciale e regionale per l’abbattimento delle liste d’attesa nelle patologie oncologiche».«È una giornata importante per la Puglia, per il Gargano, per San Giovanni Rotondo e per la Provincia di Foggia perché la Regione Puglia ha autorizzato l'utilizzo della seconda PET TAC in questo Ospedale, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) – ha sottolineato Raffaele Piemontese, vicepresidente e assessore alla Salute della Regione Puglia –. Un Ospedale che è un luogo di cura simbolico non solo per i pugliesi, ma anche per tanti pazienti che vengono da fuori regione. Investire sulla seconda PET TAC è importante e significa rafforzare il ruolo di Casa Sollievo della Sofferenza come Cancer Center, come presidio sanitario che sta facendo molti investimenti sull'oncologia per battere i tumori. Per questo voglio ringraziare – ha concluso – tutta la Direzione Generale, la Direzione Strategica, ma un ringraziamento particolare va ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari e a tutti coloro i quali ogni giorno lavorano in un centro sanitario estremamente importante per migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti».