Bari, paura in via Petroni: grosso platano si spezza per il vento e distrugge un'auto. Traffico bloccato su via Dogali

- Mattinata di apprensione in via Giulio Petroni, nei pressi del frequentato mercato di Santa Scolastica e del carcere minorile di Bari. A causa delle forti raffiche di vento che si sono abbattute sulla città, un, precipitando rovinosamente su un'auto parcheggiata a bordo strada.

L'impatto è stato violento e ha causato ingenti danni al veicolo, come si evince dalle prime immagini giunte dalla zona. Fortunatamente, al momento del crollo non si trovava nessuno a bordo dell'automobile, evitando così conseguenze ben più gravi.

Le ripercussioni del maltempo non si sono limitate a via Petroni. A causa della caduta di un altro albero su via Dogali, è stato necessario interdire l'accesso alla statale 16 in direzione sud per il tratto Torre a Mare/Noicattaro. Questo ha inevitabilmente causato disagi e rallentamenti al traffico veicolare in una delle principali arterie stradali che collegano Bari e la sua provincia.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per mettere in sicurezza le aree interessate e gestire la viabilità. Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione e di seguire le indicazioni delle forze dell'ordine.