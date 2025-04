"Con Mollica o Senza" sbarca a Bari: i panini virali di TikTok pronti a conquistare Corso Vittorio Emanuele

BARI - La febbre dei panini più virali dei social network e di TikTok sta per contagiare anche Bari. Il capoluogo pugliese è pronto ad accogliere una nuova succursale di, il celebre locale del salumiere napoletano(forte di 4,3 milioni di followers) e dell’imprenditore influencer(che ne conta 1,2 milioni).

L'attesissima inaugurazione è fissata per mercoledì 24 aprile alle ore 11:00 e il nuovo punto vendita sorgerà in pieno centro, al civico 90 di Corso Vittorio Emanuele. Il locale si svilupperà su due piani e, con l'arrivo della bella stagione, sarà arricchito anche da un dehors esterno per accogliere i numerosi fan dei loro iconici panini.

L'annuncio dell'apertura barese è stato dato con il consueto stile social attraverso un coinvolgente reel pubblicato sui profili dei due fondatori. «È uno dei Mollica o Senza più belli che abbiamo, si continua a investire nel Sud. Questo progetto è nato a Napoli, lo davano per spacciato, invece abbiamo avuto grandissime soddisfazioni», ha commentato con entusiasmo Steven Basalari.

Quella di Bari rappresenta la quinta sede in Italia per "Con Mollica o Senza", che ha già riscosso un enorme successo con i suoi locali a Napoli, Milano, Roma e Torino.

L'arrivo di "Con Mollica o Senza" conferma ancora una volta la forte attrattività di Bari per format di ristorazione innovativi e di tendenza. Solo pochi giorni fa, la città ha accolto l'apertura di una sede dell'Antico Vinaio in via Sparano, seguendo la scia del successo della pizza napoletana con l'approdo di nomi come Porzio, Da Michele e Capuano.

L'attesa è già palpabile tra i baresi e i numerosi follower dei due "re del panino" sui social, pronti ad assaggiare le loro creazioni diventate virali.