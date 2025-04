Bari: Sudtirol da scalare a Pasquetta

Ssc Bari fb

NICOLA ZUCCARO - Dopo essere tornato a vincere al San Nicola, dove la vittoria mancava dal 2 febbraio 2025, il Bari è atteso dal Sudtirol per quella che è divenuta la classica di Pasquetta di Serie B. Due anni fa e precisamente il 10 aprile 2023 a Bolzano, per la 32esima giornata della cadetteria 2022-23, si disputò il primo incontro nel Lunedì dell'Angelo, vinto 1-0 dal Bari. Un successo che i biancorossi dovranno bissare per riscattare sia la precedente sconfitta subìta in terra altoatesina (1-0 il 24 febbraio 2024 per il 26esimo turno del torneo cadetto 2023-24) e sia lo 0-1 subito a Bari il 21 dicembre 2024 nel confronto valido per la diciottesima giornata della Serie B 2024-25. Espugnare il Druso, non dovrà segnare solo il ritorno alla vittoria esterna che al Bari manca dallo scorso 22 febbraio (1-0 in casa del Mantova), ma dovrà anche consentire ai Galletti di poter scalare in classifica per essere in piena corsa playoff. Un obiettivo non facile da centrare per gli uomini di Moreno Longo che affronteranno un avversario abile nel sfruttare le ripartenze e intenzionato a vincere per allontanarsi dalla zona playout a seguito della sconfitta per 2-1 subìta in casa della Salernitana nel precedente turno di campionato.