WTA Stoccarda, Paolini si arrende a Sabalenka in semifinale: la bielorussa vola in finale per la quarta volta

Jasmine_paolini Ig

FRANCESCO LOIACONO - Jasmine Paolini si ferma in semifinale al torneo WTA 500 di Stoccarda. L’azzurra è stata sconfitta in due set dalla bielorussa Aryna Sabalenka, che si è imposta con il punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e 35 minuti di gioco sulla terra rossa tedesca.Nel primo set, durato 50 minuti, Sabalenka ha fatto la differenza con un servizio potente e preciso, riuscendo a contenere i tentativi di Paolini e chiudendo il parziale sul 7-5. Il secondo set è stato più equilibrato: le due tenniste hanno lottato punto a punto fino al 4-4, ma nel momento decisivo la maggiore potenza e varietà di colpi della bielorussa — rovesci profondi, pallonetti millimetrici e solidi colpi da fondo campo — hanno fatto la differenza.Con questa vittoria, Sabalenka raggiunge la sua quarta finale a Stoccarda, confermando il suo ottimo feeling con il torneo. Per Paolini, invece, è la sesta sconfitta in carriera contro la bielorussa, che si conferma una vera bestia nera per la tennista italiana.Nella prima semifinale del torneo, la lettone Jelena Ostapenko ha battuto la russa Ekaterina Alexandrova con un doppio 6-4, conquistando così l’altro posto disponibile per la finale. Sarà quindi Sabalenka-Ostapenko l’atto conclusivo del torneo tedesco.