Barletta, oltre 200 chili di rifiuti rimossi dalla litoranea di Levante

BARI - Domenica 6 Aprile, Giornata Regionale della Costa Pugliese, moltissimi cittadini volontari della regione si sono attivati in diverse città per ripulire dai rifiuti abbandonati le coste e litoranee.L’iniziativa è stata promossa dall’organizzazione “2HANDS” che ha coinvolte le diverse associazioni e volontari che hanno aderito all’attività per la giornata regionale.Anche La Via della Felicità di Barletta, attiva da anni in città, ha organizzato un intervento alla litoranea di Levante, raccogliendo oltre 200 chili di rifiuti tra plastica, polistirolo e bottiglie di vetro.In totale sono stati rimossi rifiuti per un tratto di circa 200 metri di spiaggia. Ricevuti i ringraziamenti anche dagli agenti della Guardia Costiera.Ignazio Gianfrancesco, responsabile de La Via della Felicità id Barletta, vuole ricordare le parole della guida al buon senso per una vita migliore, La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard che suggeriva: “L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo.”Le iniziative continueranno nei prossimi week-end. Per maggiori informazioni chiama il numero 348.952.1945 o scrivi a laviadellafelicitabarletta@gmail.com .