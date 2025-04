Brindisi, arriva la IV edizione de 'La Pasquetta Brindisina', un evento lungo 14 giorni nel Parco Cillarese

La conferenza stampa di presentazione venerdì 21 marzo ore 11 nella sala "Guadalupi" di Palazzo di Città





BRINDISI - Grandi novità per la IV Edizione de "La Pasquetta brindisina". L’intuizione del Maestro Carmine Iaia si trasforma in un grande evento ed è così che nasce "Fungle – Divertimento senza età" versione allargata dell’appuntamento più atteso dell’anno che, grazie alla favorevole concomitanza tra festività religiose e istituzionali regalerà, alla città di Brindisi e ai suoi cittadini, 14 giorni di ininterrotto divertimento dal 21 aprile al 4 maggio 2025 da trascorrere in allegria, divertimento e spensieratezza nella splendida cornice del Parco "19 maggio 2012" (noto come Parco Cillarese).





Il programma dell’happening con i particolari delle giornate che lo caratterizzeranno saranno resi noti nel corso di una Conferenza Stampa in programma venerdì 11 aprile 2025 alle ore 11:00 presso la Sala "Mario Marino Guadalupi" del Palazzo di Città.





All’appuntamento con gli operatori dell’informazione, moderato dal giornalista brindisino Nico Lorusso parteciperanno il maestro Carmine Iaia ideatore e organizzatore del "La Pasquetta brindisina", il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e il Dott. Mattia Cozzetto, co-fondatore della Cozzetto Media Company.





Fungle è il nuovissimo format presentato dal Maestro Carmine Iaia frutto di una importante collaborazione con il fratello Armando Iaia e di una visione organizzativa scaturita dal successo delle precedenti edizioni de "La Pasquetta brindisina". Per i fratelli Iaia il 2025, grazie ad un calendario giornaliero del mese di aprile particolarmente favorevole, è l’anno giusto perché la carovana del divertimento mantenga, a favore di tutti i cittadini di Brindisi, un continuo movimento. La realizzazione dell’opera vede il coinvolgimento di brindisini doc trasferitisi a Roma, come il Dottore in Economia, Marketing e Comunicazione d’Azienda Mattia Cozzetto ed il fratello Francesco, Ingegnere Gestionale fondatori della Cozzetto Media Company e da oltre 10 anni, insieme, curano e gestiscono il marketing per PMI, multinazionali e grandi aziende. Tra i traguardi di Mattia Cozzetto il Premio Stromboli 2021 ma anche una piattaforma interamente sviluppata con l’ intelligenza artificiale che permette di semplificare ogni operazione del mercato dei servizi.





La scoppiettante quarta edizione de "La Pasquetta brindisina" è un progetto dedicato veramente a tutti: bambini, adulti, famiglie. Momenti di svago e divertimento per ogni categoria!