Serie B: il Bari resta in zona playoff

Al termine della trentatreesima giornata di Serie B, completata dai posticipi giocati domenica 13 aprile 2025, il Bari ha acquisito la certezza di rientrare in zona playoff, dopo esserne rimasto fuori per due settimane. Il suo rientro nel quartiere alto della classifica del campionato cadetto non è stato solo determinato dal 2-1 sul Palermo (inflitto nella serata di venerdì 11 aprile al San Nicola dove i biancorossi non vincevano dal 2 febbraio), ma anche dal pareggio interno del Cesena per 1-1 con il Frosinone. Alla luce di quest'ultimo risultato, la compagine romagnola, appaiata all'ottavo posto con il Bari, è indietro ai pugliesi per scontri diretti e per differenza reti.