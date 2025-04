Con prefazione di Pupi Avati è uscito il libro di Giuseppe Palma e Francesco Erriquez su tutto il cinema di Pupi

Il 28 febbraio 2025, per Historica – Giubilei Regnani, è uscito il libro degli ostunesi Giuseppe Palma e Francesco Erriquez dal titolo: "Pupi Avati. Tutto il suo cinema dagli esordi a L’orto americano", con prefazione dello stesso Pupi Avati. Il 28 febbraio 2025, per Historica – Giubilei Regnani, è uscito il libro degli ostunesi Giuseppe Palma e Francesco Erriquez dal titolo: "Pupi Avati. Tutto il suo cinema dagli esordi a L’orto americano", con prefazione dello stesso Pupi Avati.





Scrive Pupi Avati al termine della sua Prefazione al libro: «Un film esposto alla loro analisi si "concede" rivelando loro tutti i suoi arcani […]. Sia il mio cinema che la loro scrittura parlano la stessa lingua, ricorrono allo stesso lessico».





Si legge nella sinossi del volume: «Sabato 15 giugno 2024. Due e mezza del pomeriggio. Abbiamo un appuntamento con Pupi Avati a Roma. Il più grande regista italiano ci ha invitati a casa sua e abbiamo il cuore in gola che ci batte come un tamburo. Siamo, noi due da soli, davanti al Maestro. Durante le due ore di questo incontro Pupi ci rilascia un’intervista ricca di aneddoti e curiosità su tutta la sua cinematografia. Il libro, scritto a quattro mani, presenta pertanto la nostra analisi – ampia, profonda e dettagliata - di tutti i film di Pupi Avati dagli esordi cinematografici fino a "L’orto americano", compresi i film per la Tv, arricchita e resa unica - capitolo per capitolo - da tutto quello che Pupi ci ha raccontato a Roma il 15 giugno e poi a Venezia, il 7 settembre 2024, dopo che il suo ultimo film ha chiuso ufficialmente la 81a Mostra internazionale d’arte cinematografica (Francesco Erriquez e Giuseppe Palma). Prefazione di Pupi Avati».





Il libro, nella sua edizione cartacea, è in vendita su Amazon e nelle altre librerie online (IBS, Feltrinelli, Mondadori store, Libreria Universitaria, UniLibro, Il Libraccio, Hoepli etc).