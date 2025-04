Domenico Romeo, esce il nuovo romanzo ''Odio Innocente''

Armando Editore è lieta di annunciare la pubblicazione di Odio Innocente, il nuovo romanzo di Domenico Romeo. Un noir avvincente che trascina il lettore nel ventre degli anni Settanta, tra eversione clandestina, traffico di droga, infiltrati e malavita organizzata. Un'infanzia tra le macerie: il romanzo di formazione di un’Italia che rinasce. Roma, primavera 2009 – In questo toccante racconto autobiografico, l'autore ci conduce nella periferia romana degli anni '50, tra i profumi e i disagi di una città in lenta ricostruzione dopo la guerra. Nato nel 1950, figlio di un portinaio e di una casalinga, cresce in una realtà fatta di dignità silenziosa, scarpe passate da fratello a fratello, e letture divorate all'ombra degli alberi nei parchi pubblici. Attraverso una narrazione sincera e densa di memoria, il protagonista ripercorre la sua formazione tra figli di partigiani e reduci fascisti, comunisti idealisti e quartieri che “non si schieravano”. L’infanzia si intreccia alla storia collettiva, tra rabbia, povertà, e una sete di comprensione che trova rifugio nella lettura di compendi letterari rubati, quali quelli su Mussolini e Anna Frank, ma che sfocia nell’adesione al mondo dello spontaneismo armato neofascista e soprattutto nell’ossessione di ricercare la verità sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini che lo condurrà in dimensioni di perdizioni e follie figlie di logiche perverse, degli anni di piombo fino ai nostri giorni. Un libro che parla di identità, di ideologie vissute senza ancora comprenderle e di come le parole possano salvare. Un racconto personale, ma capace di restituire uno spaccato autentico dell’Italia del dopoguerra, dove ogni bambino portava sulle spalle il peso della Storia, anche senza saperlo.

Sinossi

Italia, anni Settanta: a pochi anni dallo scoppio del ’68, l’uccisione di Pier Paolo Pasolini, con le sue connessioni a tinte fosche, fa esplodere anime violente e fragili, realtà borderline. Viene così sconvolta la vita di Matteo, un uomo appartenente al neofascismo militante e violento, ossessionato dalla figura di Pasolini e dalla sua morte al punto da cercare la verità sul caso come ragione di vita. Attraverso la sua doppiezza morale, che lo spinge di nascosto a servire l’eversione nera seppure appartenendo a gangli dello Stato, emergono figure insolite di terroristi ex latitanti riabilitati pronti ad aiutarlo in questa missione, esoterismo e poteri impossibili da definire, in una linea di demarcazione labile fra Stato e antistato, bene e male, dove il mondo degli infiltrati presenta personalità lucide e deliranti. In tale narrazione letteraria, il lettore verrà assorbito in un viaggio nel ventre degli anni Settanta, all’interno della vita dei personaggi le cui trame, talmente forti e reali, sortiscono un impatto emotivo diretto attraverso la costruzione di personalità fondate sul senso della colpa, dell’” idea”, dell’amicizia e della vendetta. Una storia fra eversione clandestina e malavita organizzata, che scardina il guscio della guerra civile italiana ideologica degli anni di piombo fra neofascisti e marxisti-leninisti, sul traffico della droga e delle armi negli ambienti dello spontaneismo armato, dagli anni Settanta fino al terzo millennio.

Domenico Romeo nasce a Reggio Calabria nel 1974. Docente di Criminologia presso il Master di Criminologia PromethesCalabria, criminologo presso l'Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti con sede a Corsico (MI). Ha curato la pagina di Criminologia del giornale Il Lametino di Lamezia Terme occupandosi di Cold Case, e la pagina di critica culturale della testata giornalistica Lameziainstrada di Lamezia Terme, denominata “Spazio Domenico Romeo”. Scrittore, Odio Innocenteè il suo settimo libro all’attivo.