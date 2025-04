Concerto di Pasqua nella Cattedrale di San Cataldo: chiude in grande stile l’11ª edizione del Mysterium Festival

Sarà il Concerto di Pasqua, questa sera – domenica 20 aprile alle 19.00, nella suggestiva Cattedrale di San Cataldo, a chiudere l’undicesima edizione del Mysterium Festival, rassegna che unisce Fede, Arte, Storia, Tradizione e Cultura.

Sul palco il L.A. Chorus e l’Orchestra della Magna Grecia, diretti dal Maestro Piero Romano. Maestro del coro Luigi Leo. Tra gli interpreti, il mezzosoprano Saori Sugyama, i tenori Riccardo Della Sciucca e Jacopo Dipasquale, il basso Agostino Subacchi. In programma due opere di grande intensità: la celebre “Messa N. 6 in mi bemolle maggiore” di Franz Schubert e, in prima esecuzione assoluta, “Jè Pasche (Cristo è risorto!)” del compositore Simone Falcone.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione facoltativa su Eventbrite, utile a garantire il posto a sedere. Tra i momenti più attesi della serata, l’assegnazione del Premio Mysterium Festival, opera realizzata dall’artista Giulio De Mitri.

La prova generale: successo di pubblico

La serata di sabato ha visto una prova generale aperta al pubblico che ha registrato un’ottima partecipazione e numerosi applausi. Un'anteprima che ha anticipato l’intensità emotiva e musicale del gran finale di questa edizione 2025 del Festival.

I brani in programma

La “Messa N. 6” fu composta da Schubert nel 1828, poco prima della sua prematura morte a soli 31 anni. Un capolavoro spirituale che, all’epoca, venne accolto come opera di un esordiente, e solo col tempo riconosciuto per il suo valore straordinario.

“Jè Pasche”, invece, è un’opera nuova, commissionata appositamente per il Festival. Suddivisa in quattro movimenti, la composizione di Simone Falcone esplora le emozioni legate alla resurrezione di Cristo: gioia, speranza, amore e rinnovamento. Un inno pasquale che celebra la vita e la rinascita.

I protagonisti

Il concerto vedrà protagonisti interpreti di rilievo internazionale:

Saori Sugyama , mezzosoprano giapponese con esperienze al Festival della Valle d’Itria e studi sotto maestri del calibro di Luciana D’Intino;

Riccardo Della Sciucca , tenore italiano che ha calcato i palchi di tutto il mondo e si è formato all’Accademia del Teatro alla Scala;

Jacopo Dipasquale , tenore e attore, già al fianco di grandi nomi del cinema come Giancarlo Giannini e Sophia Loren;

Agostino Subacchi, basso diplomato all’Accademia Verdiana del Regio di Parma, con esperienza internazionale.

Un festival che cresce

Partito il 28 marzo con un emozionante “Te Deum” in Concattedrale, il Mysterium Festival 2025 ha proposto una serie di eventi partecipatissimi. Sotto la direzione artistica dei Maestri Piero Romano e Pierfranco Semeraro, il festival è stato organizzato da ICO Magna Grecia, L.A. Chorus, Le Corti di Taras, ARCoPu e Arcidiocesi di Taranto, con il supporto di istituzioni e sponsor privati come la BCC San Marzano, Varvaglione Vini e Caffè Ninfole.

Info e contatti