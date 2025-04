Conclave con 133 cardinali: 2 assenti per motivi di salute

Alla luce di questa riduzione numerica, il quorum per l'elezione del 267esimo successore di Pietro scende a 89 voti, pari ai due terzi dei presenti, come previsto dalla Costituzione Apostolica "Universi Dominici Gregis". Si profila così un Conclave dai piccoli numeri e con tempi incerti per la sua durata.





Sempre nella giornata di ieri sono stati resi noti i momenti che precederanno l'inizio del delicato periodo elettivo, a partire dal giuramento degli officiali e addetti al Conclave: esso avrà luogo nella Cappella Paolina, Prima Loggia del Palazzo Apostolico Vaticano, alle 17.30 di lunedì 5 maggio.





Due giorni più tardi, nella mattinata del 7 maggio nella Basilica di San Pietro, sarà concelebrata la Messa "Pro Eligendo Romano Pontefice", alla quale parteciperanno tutti i cardinali e che sarà presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re, quale primo atto del Conclave che eleggerà anche il nuovo Vescovo di Roma e il Pontefice subentrante al compianto Papa Francesco.

- Scendono da 135 a 133 i cardinali che eleggeranno il nuovo Papa nel Conclave che inizierà alle 16.30 di mercoledì 7 maggio 2025 presso la Cappella Sistina in Città del Vaticano. E' quanto comunicato dal portavoce della Sala Stampa Vaticana Matteo Bruni nella tarda mattinata di martedì 29 aprile, a seguito della rinuncia di 2 porporati, dovuta a motivi di salute.