Corato, operaio muore durante un sopralluogo: disposta l’autopsia. Indagato il datore di lavoro

– Sarà conferito nelle prossime ore l’incarico al medico legale per l’autopsia sul corpo di, l’operaio di 55 annimentre era impegnato in un sopralluogo lavorativo all’interno di una delle ville situate in, a Corato.

Mastrototaro lavorava per una ditta specializzata in tendaggi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe scivolato accidentalmente, precipitando da un’altezza di oltre tre metri. Il volo si sarebbe rivelato fatale: inutili i tentativi di soccorso giunti sul posto poco dopo l’incidente.

A seguito della tragedia, la Procura della Repubblica di Trani ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, iscrivendo nel registro degli indagati il datore di lavoro dell’operaio. L’inchiesta, coordinata dalla magistratura tranese, punta a chiarire le circostanze dell’incidente e a verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza sul lavoro.

L’autopsia, che sarà effettuata nei prossimi giorni, servirà a stabilire con precisione le cause della morte e a fornire ulteriori elementi utili alle indagini.

La morte di Mastrototaro ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Corato, dove l’operaio era molto conosciuto. Numerosi i messaggi di vicinanza alla famiglia e le richieste di fare piena luce su quanto accaduto.