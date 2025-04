Corteo Storico di San Nicola: individuata l’ATI aggiudicataria per le edizioni 2025-2026

La Ripartizione Culture del Comune di Bari ha comunicato l’esito dei lavori della commissione incaricata di valutare le proposte pervenute nell’ambito della procedura negoziata relativa all’affidamento biennale dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione del Corteo Storico di San Nicola, nelle edizioni 2025 e 2026.

È stata infatti proposta come aggiudicataria provvisoria l’ATI “Corteo Storico San Nicola 2025-2026”, costituita da Cube Comunicazione e Gruppo Ideazione, due realtà già note nel settore dell’organizzazione di eventi culturali di grande impatto.

Al momento, gli uffici comunali competenti sono impegnati nello svolgimento delle verifiche documentali necessarie a confermare la validità delle dichiarazioni rese in sede di gara e procedere così all’aggiudicazione definitiva del bando.

La selezione fa seguito a un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di un unico operatore economico, con cui sottoscrivere un accordo quadro biennale per l’affidamento di tutte le attività legate al corteo, dalla fase ideativa e progettuale, fino all’allestimento e alla gestione integrata dell’evento.

Il Corteo Storico di San Nicola, appuntamento identitario e simbolico per la città di Bari, rappresenta una delle manifestazioni più attese del panorama culturale pugliese. Con l’affidamento del nuovo progetto per le prossime due edizioni, l’Amministrazione punta a valorizzare ulteriormente la ricchezza storica e spirituale della figura del Santo patrono, attraverso un evento capace di coinvolgere cittadini, pellegrini e turisti in un’esperienza immersiva tra fede, storia e spettacolo.

Ulteriori aggiornamenti saranno resi noti al termine delle verifiche previste dalla normativa.