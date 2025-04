Dal 3 maggio al Palazzo Ducale di Martina Franca: "Anima & Pietra"

MARTINA FRANCA - Dal 3 al 18 maggio 2025, le antiche sale del Palazzo Ducale di Martina Franca accoglieranno, una rassegna d’arte che celebra l’unione inscindibile tra spirito creativo e materia.

La mostra, giunta alla sua terza edizione, nasce sotto la direzione artistica di M. Agostinelli, con la collaborazione di C. Antonelli, e riunisce un gruppo eterogeneo di artisti che, attraverso linguaggi differenti, danno forma concreta alla scintilla dell'ispirazione.

Che si tratti di parola, immagine, tela o pietra, la materia diventa strumento essenziale per incarnare l'idea, rendendo visibile l'invisibile.

In esposizione:

Fotografia : C. Rossi, M. Sedicino

Pittura : M. Agostinelli, P. De Silva, G. Genchi, F. Giacopino, Nick Giu, A. Guerra, L. Samele, C. Sedicino

Scultura : M. Pierno

Scrittura: C. Antonelli, C. Bottalico, G. Camicia, G. Scattarelli

"Anima & Pietra" si presenta come un viaggio affascinante attraverso le infinite forme della creatività, un incontro tra visioni personali che si intrecciano per dare vita a un mosaico di emozioni e significati.

L’ingresso alla mostra è libero. Un'occasione imperdibile per lasciarsi ispirare e scoprire come l'arte possa trasformare la materia in poesia.