“Dal Cristo Bruciato al Cristo Rivelato”, a Bari la mostra che celebra l’incontro tra arte, fede e storia

BARI - Si è tenuta ieri, presso la sede della Regione Puglia a Bari, la conferenza stampa di presentazione della mostra “Dal Cristo Bruciato al Cristo Rivelato”, un evento che celebra l’incontro tra arte, fede e storia.Alla presenza del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del Sindaco di Torremaggiore Emilio Di Pumpo, dello scultore Domenico Sepe, del giornalista Pino Aprile, del parroco don Andrea Pupilla e del priore dell’Arciconfraternita del Rosario Michele Pagliaro, è stato illustrato il progetto che porterà, per la prima volta, l’esposizione del “Cristo Bruciato” custodito a Torremaggiore, insieme alla statua contemporanea del Cristo Rivelato realizzata dal maestro Sepe.L’inaugurazione della mostra è prevista per il 14 aprile, in occasione dell’inizio della Settimana Santa, e sarà ospitata nella cappella palatina del Castello Ducale De Sangro. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra il Comune di Torremaggiore, l’Arciconfraternita del Rosario e l’artista, intende valorizzare un’opera unica nel suo genere, riaffermando l’impegno dell’amministrazione comunale nella promozione del patrimonio artistico e culturale della città.La mostra sarà visitabile fino alla fine di agosto, offrendo ai visitatori un'opportunità imperdibile per ammirare un connubio di arte e spiritualità che attraversa secoli di storia. Un evento che non solo valorizza il patrimonio locale, ma invita a una riflessione profonda sul significato della fede e della memoria storica attraverso l'arte.