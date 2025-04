Serie A: cinque giocatori del Lecce in diffida

- Il Lecce dovrà prestare particolare attenzione nella prossima sfida contro il Venezia, in programma domenica 6 aprile alle 12:30 allo stadio "Via del Mare" per la trentunesima giornata di Serie A. Ben cinque calciatori giallorossi sono infatti in diffida e, in caso di ammonizione, saranno costretti a saltare la successiva partita contro la Juventus all'"Allianz Stadium" sabato 12 aprile alle 20:45.

I giocatori a rischio squalifica sono:

Medon Berisha , centrocampista albanese, che ha disputato 12 partite in questo campionato.

Nikola Krstovic , attaccante montenegrino, protagonista di 30 match con il Lecce in questa stagione.

Santiago Pierotti , attaccante argentino, con all'attivo 28 presenze.

Ylber Ramadani , mediano albanese, che ha disputato 24 incontri.

Hamza Rafia, centrocampista tunisino, sceso in campo in 18 occasioni.

La partita contro il Venezia assume un'importanza cruciale per il Lecce, che dovrà cercare di conquistare i tre punti per avvicinarsi all'obiettivo salvezza. Tuttavia, Berisha, Krstovic, Pierotti, Ramadani e Rafia dovranno evitare sanzioni disciplinari per non compromettere la loro presenza nella delicata trasferta contro la Juventus.