Paura a Putignano, donna investita e abbandonata a terra: è grave. Identificato il pirata della strada

– È ricoverata inall’ospedale, a Bari, una donna di Putignano travolta nel pomeriggio di ieri da unche, dopo l’impatto, si è dato alla fuga lasciandola agonizzante sull’asfalto.

L’incidente è avvenuto in pieno giorno. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la strada quando è stata violentemente investita da un'auto che non si è fermata a prestare soccorso. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche: immediato il trasferimento in codice rosso presso il nosocomio barese, dove si trova tuttora ricoverata con prognosi riservata.

La comunità è sotto shock per l’episodio e si stringe attorno alla famiglia della vittima, mentre le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini per individuare il responsabile dell’accaduto. Stando a quanto trapelato, la polizia locale sarebbe già riuscita a risalire all’identità del conducente grazie alle testimonianze di alcuni presenti e al sistema di videosorveglianza della zona che avrebbe ripreso l’auto al momento dell’impatto.

L’autore dell’investimento potrebbe essere presto deferito all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso e lesioni stradali gravi. Le indagini proseguono per accertare ogni dettaglio della dinamica.