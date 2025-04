Scritte diffamatorie a Molfetta contro Adamo Logrieco: "Un vile attacco, ma non ci fermerà"

– Scritte diffamatorie rivolte al coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia,, sono comparse nella giornata di ieri sui muri di diverse vie della città, incluse le immediate vicinanze della sede del partito e dello studio professionale dello stesso Logrieco. Tra gli insulti, l'accusa di corruzione e la presenza del, tracciato sul portone del suo studio legale.

A denunciare l’accaduto è stato lo stesso Logrieco con una nota ufficiale:

Logrieco ha sporto formale denuncia alle autorità competenti e ha manifestato l’auspicio che i responsabili vengano presto identificati e perseguiti.

“Atti intimidatori di questa natura non solo non fermeranno la mia azione politica ma, al contrario, rafforzano in me il convincimento di essere dalla parte giusta: quella diametralmente opposta a chi ha intenti antidemocratici e irrispettosi del decoro urbano”, ha aggiunto.