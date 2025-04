I Crifiu in concerto ad Avetrana, appuntamento il 30 aprile in Piazza Giovanni XIII

TARANTO - Entra nel vivo il Community Tour 2025 dei Crifiu che porterà la band salentina in giro per l’Italia a promuovere il nuovo album discografico Community Vol. 1. Mercoledì 30 aprile saranno in concerto ad Avetrana (TA) (Piazza Giovanni XIII – ore 22.30 – ingresso gratuito) in occasione del Patronal Night in the Music a far ballare la piazza con le loro hit e le canzoni del nuovo album uscito oggi tra cui il singolo radiofonico Merci con ospiti gli Apres la Classe. La band salentina composta da Antonio Ancora (voce), Luigi De Pauli (chitarre e synth), Sandro De Pauli (fiati e programmazioni), Marco Afrune (basso) ed Enrico Quirino (batteria), mescola pop, urban, elettronica, world music internazionale, sapori mediterranei e suoni contemporanei.

Un’occasione per ascoltare live anche i brani di Community Vol. 1, il nuovo album uscito oggi Martedì 29 aprile. 9 brani a cui ne seguiranno altrettanti per Community Vol. 2 e numerosi ospiti di prestigio da Yuri e Max dei Nomadi ai Modena City Ramblers, da Lucio Fabbri della Pfm a Sherrita Duran (Gospel Voices di Zucchero), Pierdavide Carone, Cortese, Antonio Amato e Consuelo Alfieri (voci e volti dell’Orchestra de La Notte della Taranta), Zouratié Koné dal Burkina Faso e i salentini Après La Classe con Cesko e Puccia. Questi ultimi sono gli ospiti nel singolo di lancio Merci, un brano solare ed estivo in radio e nelle piattaforme digitali da martedì 15 aprile.

Community è un disco attuale dove al sound riconoscibile della band, un pop colorato e multiculturale, trovano casa incursioni rap, sperimentazioni sonore, testi ispirati e mai banali, tradizione mediterranea, ritmiche dal mondo, elettronica, potenza rock e leggerezza poetica. Un disco capace di avere le antenne puntate sul mondo e di raccontarlo in maniera inedita. Prodotto da Dilino’ e distribuito da Self anche in versione cd e vinile.

I Crifiu portano in Tour il loro nuovo spettacolo con un allestimento live inedito e una scaletta che percorre la discografia della band con brani come “Rock & Raï” (feat. Nandu Popu dei Sud Sound System), “Al di là delle nuvole” (feat. Boomdabash), “Un’estate così”, “Mondo Dentro” (feat. Sud Sound System) e i più recenti singoli “Otranto”, “Dj Dj” “Chi non ha” “Nausicaa” entrati subito tra le canzoni più amate e richieste del loro repertorio.

Con milioni di visualizzazioni e ascolti in streaming, la band salentina più volte sui palchi del Primo Maggio di Roma, dello Sziget Festival di Budapest e dei maggiori festival nazionali, torna live e come spesso accade nelle canzoni dei Crifiu, il pop, l’attualità sonora e l’immediatezza radiofonica si intrecciano a contenuti musicali e letterari, a rimandi culturali e sociali che invitano ad allargare lo sguardo. I Crifiu sono una delle band più interessanti che la Puglia sta esportando in tutta Italia grazie a un’originale identità e un potente impatto scenico nei concerti dal vivo, in grado di raccogliere un pubblico sempre più numeroso.

La dimensione live caratterizza la band con spettacoli e allestimenti sempre originali e coinvolgenti che dal vivo raccolgono migliaia di fans. Numerose le collaborazioni della band con artisti nazionali ed internazionali, condividendo palco, retropalco e studio di registrazione con artisti nazionali e internazionali: Nomadi, Mannarino, Caparezza, Vinicio Capossela, Lucio Fabbri (Pfm), Sherrita Duran (Gospel voice di Zucchero), Sud Sound System, Boomdabash, Apres la Classe, Modena City Ramblers, Gang, Giuliano Palma & Bluebeaters, Fabri Fibra, Max Gazzè, Asian Dub Foundation, Massilia Sound System, Lou Dalfin, Mannarino, Il Teatro degli Orrori, Roy Paci & Aretuska, Cisco, Canzoniere Grecanico Salentino, Valerio Jovine e lo scrittore Carlo Lucarelli solo per fare qualche nome.

Un appuntamento da non perdere, quindi, con la buona musica dal vivo, capace di far danzare ed emozionare.

Info evento: 393 6365761