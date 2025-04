Energia che illumina la cultura: il teatro sostenibile apre le sue porte al pubblico

BARI - In occasione della Greenenergy Day, uno degli esempi più virtuosi d’Italia apre le sue porte al pubblico: il teatro Kismet di Bari sarà visitabile per mostrare come arte e sostenibilità possano convivere in perfetta armonia, grazie alla collaborazione con Serveco.Grazie a interventi di efficienza energetica (cappotto, pompe di calore e un sistema di controllo e regolazione) e un impianto fotovoltaico di ultima generazione corredato di un sistema di accumulo, il teatro è in grado di soddisfare gran parte del proprio fabbisogno energetico – dalle luci di scena al riscaldamento e raffrescamento – riducendo drasticamente le emissioni di CO₂ e abbattendo i costi di gestione. Una scelta che coniuga rispetto per l’ambiente, innovazione e cultura.Sabato 12 aprile, dalle 9.30 alle 12.30, sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite, incontri con i tecnici e i progettisti, momenti di approfondimento sulle tecnologie utilizzate e, naturalmente, uno sguardo dietro le quinte del teatro.L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Teatri di Bari, fa parte della manifestazione nazionale “Greenenergy Day”, che vede i migliori esempi di efficienza e innovazione energetica in Italia aprire le proprie porte a cittadini, studenti, esperti e curiosi.Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa giornata speciale, per scoprire da vicino come l’energia pulita possa accendere il palcoscenico del futuro. Ci si può prenotare alla visita sul sito www.greenenergyday.it