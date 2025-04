Fasma presenta il nuovo singolo ''Vacci Piano'' al Nevermind Music Club di Bari

Dopo il successo di “Mille notti”, diventato virale sulle piattaforme, Fasma torna con un brano che racchiude il suo significato in una metafora: un ghiacciaio che si scioglie con un abbraccio rafforza l'idea che anche nei luoghi più freddi e distanti, dove l'emozione sembra assente o imprigionata, un gesto semplice come un abbraccio può innescare un cambiamento profondo e liberatorio.

“Vacci piano!” giunge in seguito all’annuncio del “Bisco Tour”, una serie di appuntamenti totalmente gratuiti che Fasma ha voluto regalare ai fan per condividere con loro l’amore assoluto e disinteressato per la musica. Il tour è partito martedì 15 aprile al NAOS di Roma, dove ha registrato il sold out, e proseguirà giovedì 24 all’Apollo di Milano e venerdì 2 maggio al Nevermind Music Club di Bari.

Anche con questo nuovo pezzo Fasma dimostra di essere un artista contemporaneo e autentico, grazie alla sua capacità di mescolare generi diversi, alla sua introspezione e alla sincerità dei suoi testi.