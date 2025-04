Festa della Madonna di Cerrate e Fiera “Lu Panieri”: tradizione, arte e sapori salentini dal 25 al 27 aprile

– Torna anche quest’anno, dal, uno degli appuntamenti più attesi della primavera salentina: lae la tradizionale fiera “”, ospitate nel suggestivo complesso dell’, a pochi chilometri da Lecce.

Organizzata dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, la manifestazione, giunta alla sesta edizione, è un tuffo nel passato che celebra le antiche radici contadine e artigiane del territorio. La fiera – attiva sin dal Medioevo – trae il suo nome dal tipico cestino in vimini (“lu panieri”) e richiama un tempo in cui si vendevano ciambelle, giocattoli, stoviglie, frutta secca e minuterie varie, come raccontato dallo storico salentino Sigismondo Castromediano.

Oltre 40 espositori e antichi mestieri

Ogni giorno, dalle 10:00 alle 19:00, oltre 40 espositori tra i più rappresentativi del Salento esporranno le proprie creazioni: cesti intrecciati, ricami al telaio e al tombolo, ceramiche artistiche, manufatti in giunco e legno d’ulivo. Gli artigiani reinterpretano le tecniche del passato, trasformando la tradizione in arte.

Sapori autentici e cucina popolare

Non mancheranno i sapori tipici: dal mattino i visitatori potranno gustare pasticciotti, pittule, rustici, e a pranzo piatti della tradizione contadina come parmigiana, pitta di patate e bombette di carne. Tutto servito in un’area ristoro dedicata.

Una festa tra spiritualità, musica e cultura

L’evento si aprirà venerdì 25 aprile alle ore 9 con la Santa Messa solenne, presieduta dall’Arcivescovo di Lecce Michele Seccia e dal rettore Don Alessandro Scevola, seguita dall’inaugurazione ufficiale della fiera e dall’esibizione dell’Ensemble di clarinetti del Conservatorio “Tito Schipa”.

Domenica 27 aprile, doppio appuntamento con lo spettacolo musicale “Lu Cantastorie” di Antonio Castrignanò (ore 17 e 18:30), che con canti in italiano e in griko rievocherà la civiltà contadina del Salento.

Laboratori, visite e servizio navetta

Tra le novità di quest’anno, tre laboratori pratici per imparare la lavorazione dei cesti, del tombolo e della terracotta, aperti a tutti. Sarà inoltre possibile visitare l’intero complesso abbaziale, autonomamente o con visite guidate a orario fisso.

Per facilitare gli spostamenti, sarà attivo un servizio navetta gratuito dal City Terminal (ex Foro Boario) di Lecce a Cerrate, con corse ogni ora a partire dalle 9:30.

Info e prenotazioni

L’ingresso alla fiera è gratuito fino a esaurimento posti. La prenotazione è consigliata sul sito ufficiale www.lupanieri.it. Anche la partecipazione ai laboratori è gratuita, ma su iscrizione.