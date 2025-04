Spazio Murat: dal 22 al 29 maggio 'squares do not (normally) appear in nature'

BARI - Dal 22 al 29 Maggio Spazio Murat ospita "squares do not (normally) appear in nature" di Office for a Human Theatre, 13 esperimenti visivi e sonori che mettono il pubblico a confronto con uno spazio senza attori. La base del lavoro è la consapevolezza del colore attraverso luce, nebbia, vetro, font e immagini che diventano protagonisti della scena, un omaggio all'opera e alla ricerca di Josef Albers.L’installazione teatrale “squares do not (normally) appear in nature” è un invito ad ascoltare e guardare, a riappropriarsi del proprio tempo. Come suggerito dal titolo, questo lavoro riguarda anche la natura e ciò che normalmente non appare in essa. In particolare, lo spettacolo drammatizza effetti astratti mettendo in scena reazioni naturali quali l’aurora boreale e gli arcobaleni. Questa specifica scelta decostruisce l’ingannevole convinzione che l'arte astratta sia troppo impersonale o fredda.Il progetto teatrale e performativo di OHT, studio di ricerca fondato da Filippo Andreatta, il cui lavoro si occupa di paesaggio e di politica personale sottilmente affrontata nello spazio pubblico e privato, è incardinato su Josef Albers, uno dei pionieri dell’arte astratta del XX secolo, è stato pittore, teorico del colore e insegnante alla Bauhaus, al Black Mountain College e alla Yale University, e sul suo lavoro attraverso un esperimento in cui il pubblico è invitato a immergersi in una coinvolgente esperienza percettiva."squares do not (normally) appear in nature" è una metafora letterale di come solo apparenti temi astratti sono gli attori della ricerca di Josef Albers attraverso le forme, la realtà e l’osservazione.Astratto, nel dizionario Oxford d’inglese, ha nove definizioni, di cui la più appropriata è la 4.a.:“ritirato o separato dalla materia, dall'incarnazione materiale [...]. Opposto a concreto. ”Dal latino, abstractus significa “tratto via”. Come in matematica il senso di astrarre qualcosa significa ridurlo al suo essenziale - dando per inteso che le entità matematiche sono astrazioni - così nelle arti visive il senso della pittura astratta è una composizione con un certo o totale grado di indipendenza dal mondo reale e dalla sua mimesi. Quest’azione di allontanamento o separazione è l'aspetto chiave del progetto, che sorge dalla domanda: come il teatro ridefinisce se stesso eliminando i suoi esecutori? Che cosa ne rimane? Astrarre è un modo per riportare spiritualità nel lavoro?La prima dell’installazione “squares do not (normally) appear in nature” è fissata per giovedì 22 maggio alle 19.00. Le repliche si terranno per cinque appuntamenti al giorno dal 23 al 29 maggio (ore 10.30, ore 12.00, ore 15.30, ore 17.00 e ore 19.00). Solo nei giorni del 25 e 26 maggio ci saranno tre rappresentazioni al giorno (ore 12.00, ore 15.30 e ore 18.00).Per accedere è previsto un biglietto di 3 euro. Ingresso ridotto per studenti, over 65, diversamente abili a un euro.squares do not (normally) appear in naturedal 22 al 29 maggio a Spazio Murat: 3,00 euro intero, 1,00 euro ridotto (studenti, over 65, diversamente abili)tel: 0802055856