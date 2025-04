Striscia la Notizia indaga su Affari Tuoi: riflessi sospetti, numeri fortunati e pacchi “fortunati”

– Questa sera su, il tg satiricotorna a puntare i riflettori su Affari Tuoi, il popolare game show condotto da Amadeus su Rai 1, sollevando nuove perplessità sull’“aleatorietà” del gioco.

Sempre più telespettatori, infatti, segnalano alla redazione episodi sospetti e dinamiche curiose, spesso ripetitive, che mettono in dubbio la casualità delle scelte fatte nel programma. A raccogliere le segnalazioni e approfondire le anomalie è, ancora una volta, l’inviata Rajae Bezzaz.

Il riflesso rivelatore

Il primo episodio contestato riguarda la puntata del 12 aprile. Nella fase finale, la concorrente ha davanti due pacchi: uno da 1 euro e l’altro da 50.000 euro. Il celebre “Dottore” propone un’offerta da 20.000 euro, accettabile solo se la concorrente pesca la carta con la scritta rossa “offerta” tra due carte capovolte. Ma, come segnalato da un telespettatore, la scritta “offerta” sarebbe stata parzialmente visibile grazie al riflesso sul tavolo trasparente, permettendo così alla concorrente di scegliere “casualmente” proprio quella giusta.

Il potere del numero 2

Altro episodio sospetto riguarda la puntata del 19 aprile. Il concorrente gioca con il pacco numero 2, definito da lui “fortunato” perché legato a diverse date significative della sua vita, dal matrimonio alla nascita dei figli fino al santo protettore. E proprio nel pacco numero 2 si nasconde il premio massimo da 200.000 euro. Una coincidenza? Non secondo molti telespettatori, che vedono uno schema ripetersi.

“Niente numeri, niente chiamata”

Nel servizio, Rajae risponde anche a una telespettatrice che si chiede come il gioco possa essere “indirizzato” se i concorrenti non comunicano i propri numeri fortunati in fase di selezione. La risposta è tagliente: «Se in fase di provino non dai i numeri fortunati o importanti, non possono pilotare il gioco. E, quindi, non ti chiameranno mai!», afferma l’inviata.

Il servizio completo andrà in onda questa sera alle 20:35 su Canale 5, promettendo nuovi spunti di riflessione e polemiche attorno a uno dei programmi più seguiti della televisione italiana.