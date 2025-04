Focus su chirurgia orale pediatrica, a Bari il 6° Incontro Nazionale delle Scuole di Specializzazione

BARI - Si terrà il 4 e 5 aprile 2025, presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e l’Aula Magna “G. De Benedictis” del Policlinico di Bari, il 6° Incontro Nazionale delle Scuole di Specializzazione in Chirurgia Orale, dedicato al tema “Chirurgia Orale Pediatrica: stato dell’arte e future trends”. L’evento, organizzato sotto la direzione scientifica del Prof. Gianfranco Favia, direttore della scuola di specializzazione e dell’unità operativa di odontostomatologia del Policlinico di Bari, riunirà esperti, docenti e oltre 200 specializzandi da tutta Italia per discutere le ultime novità e le sfide nel campo della chirurgia orale pediatrica. Apertura venerdì 4 aprile alle 14 all'aula magna De Benedictis al Policlinico di Bari con il presidente della società scientifica di chirurgia odontostomatologica, Luigi Laino.L’evento approfondirà le ultime tendenze e innovazioni in Chirurgia orale pediatrica, le sessioni scientifiche affronteranno la diagnosi e il trattamento delle patologie oro-mascellari pediatriche, la gestione multidisciplinare di canini inclusi e germectomie, oltre a temi come fibromatosi gengivale, sedazione cosciente e applicazioni dell'intelligenza artificiale in ambito clinico.Sarà un momento di confronto con esperti nazionali, sono in programma presentazioni di casi clinici con una panoramica completa sulle migliori pratiche e sugli sviluppi futuri della disciplina.