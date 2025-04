Giornata mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo: le azioni della Regione Puglia per garantire assistenza, istruzione e inclusione socio-lavorativa

BARI - In occasione della Giornata mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, Regione Puglia rinnova l'impegno in favore delle persone affette da disturbi dello spettro autistico. A testimoniarlo, un investimento di 6,3 milioni di euro derivanti dal Fondo per l’Inclusione delle Persone con Disabilità, con cui sono stati avviati interventi innovativi in tutto il territorio regionale, con l’obiettivo di potenziare l’integrazione scolastica e promuovere attività extrascolastiche di socializzazione.Dai laboratori ludico-sportivi ai percorsi educativi personalizzati, l’obiettivo è chiaro: costruire una rete di supporto che accompagni ogni bambino e ragazzo con autismo nel suo percorso di crescita. Sono diversi i benefici riscontrati, tra cui la continuità del percorso educativo scolastico oltre l’orario curriculare ed in un contesto domiciliare e territoriale, con maggiore partecipazione dei minori e degli infraventunenni affetti da disturbi dello spettro autistico ad attività extracurriculari.Sono stati anche attivati i primi 6 Sportelli per l’Autismo nelle Scuole Polo per l’Inclusione della Puglia, che rappresentano un punto di riferimento per docenti ed educatori, offrendo formazione specializzata e supporto per strategie didattiche efficaci. Le attività hanno portato ad un miglioramento anche dei rapporti e delle sinergie tra Servizi Sociali, Scuola e ASL nell’ambito dello stesso interesse rivolto alla migliore realizzazione del Piano Educativo Individuale del minore.Per il consigliere delegato al Welfare questa giornata non deve essere solo un momento di riflessione, ma un’occasione per ribadire l'impegno concreto della Regione. Occorre lavorare per costruire una rete di servizi che garantisca continuità, inclusione e opportunità reali per persone con disturbi dello spettro autistico e per le loro famiglie. È un percorso che richiede impegno e sinergia, ma l’obiettivo è porre in essere azioni mirate e incisive affinché tutti abbiano il diritto ad una assistenza e istruzione di qualità, alla socializzazione e all’inclusione socio-lavorativa e nella comunità.