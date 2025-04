Foggia, 0-0 a Picerno: sarà Play Out contro il Messina

- Finisce a reti inviolate la sfida traal "Curcio", valida per la trentottesima giornata del girone C di Serie C. Un pareggio che condanna i rossoneri ai Play Out per evitare la retrocessione, mentre i lucani si qualificano ai Play Off per la promozione in Serie B.

Nel primo tempo sono i padroni di casa a rendersi pericolosi all'11' con Pagliai, che sfiora il vantaggio. La risposta del Foggia arriva al 21', quando Gala va vicino al gol. Al 36' Guerra, per il Picerno, calcia fuori da buona posizione.

Nella ripresa, al 6', Energe sfiora il vantaggio per i lucani, mentre al 13' Manetta, di testa, non riesce a finalizzare. Al 45', occasione clamorosa per il Foggia con Tohuo che spreca. Infine, al 92', è ancora il Picerno a mancare il gol vittoria con Pagliai da posizione favorevole.

Il Foggia chiude così la regular season al diciassettesimo posto con 31 punti e dovrà affrontare il Messina nei Play Out: andata il 10 maggio al "San Filippo", ritorno il 17 maggio allo "Zaccheria".

Il Picerno, invece, conclude all'ottavo posto con 48 punti e affronterà il Potenza nel primo turno dei Play Off, in programma il 4 maggio allo stadio "Viviani".