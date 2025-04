Il Cerignola batte il Latina 1-0 e chiude al secondo posto: ora i Playoff

- Al "Monterisi", nell’ultima giornata della regular season del girone C di Serie C, l’Audace Cerignola supera il Latina 1-0 e conquista il secondo posto in classifica con 67 punti, proiettandosi con entusiasmo verso i playoff.

Nel primo tempo la squadra pugliese costruisce diverse occasioni: all’11’ Russo calcia fuori da buona posizione, mentre al 25’ Santarcangelo sfiora il gol. Al 28’ è Capomaggio ad andare vicino alla rete, imitato poco prima dell’intervallo da Visentin, che al 44’ sfiora il vantaggio per gli ofantini.

Nella ripresa, il Cerignola continua a spingere: al 5’ Ligi, di testa, non riesce a inquadrare la porta, e al 27’ Capomaggio spreca un’altra opportunità. Il meritato vantaggio arriva al 38’: su cross di Salvemini, Volpe si avventa sul pallone e di destro al volo firma l’1-0. Al 45’ Salvemini sfiora anche il raddoppio, ma il risultato resta invariato.

Il Cerignola conclude così un'ottima stagione regolare e si prepara a giocare i playoff a partire dal 18 maggio. Il Latina, nonostante la sconfitta, chiude il campionato al quindicesimo posto con 34 punti, centrando la salvezza.