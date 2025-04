Foggia nel caos: Nicola Canonico annuncia le dimissioni da presidente

- Momento di grande incertezza per il Foggia Calcio. Ieri pomeriggio, in una conferenza stampa tenutasi in collegamento via Skype dai suoi uffici di Bari, Nicola Canonico ha annunciato le proprie dimissioni irrevocabili da presidente del club alla fine di questa stagione.

Canonico ha dichiarato apertamente che non ha intenzione di cedere gratuitamente la società e che, se entro la fine di giugno o l’inizio di luglio non dovesse presentarsi un acquirente, il Foggia rischierebbe di non iscriversi al prossimo campionato. Una situazione che potrebbe avere ripercussioni pesanti anche sugli stipendi dei tesserati, che devono essere saldati entro aprile.

Il presidente ha poi ricordato i sacrifici economici affrontati negli anni, sottolineando di aver acquistato il Foggia per 1,7 milioni di euro e di aver pagato quattro mesi di stipendi arretrati a giocatori e dipendenti. Tuttavia, ha evidenziato come, finora, nessun imprenditore si sia fatto avanti per rilevare il club.

Il futuro della società dauna appare quindi incerto e preoccupante, con i tifosi in apprensione per le sorti della squadra. La speranza è che nelle prossime settimane possa emergere una soluzione per garantire la continuità del Foggia nel panorama calcistico italiano.