Foggia, treno Frecciarossa investe un gregge: sospesa la linea ferroviaria Foggia-Bari

FOGGIA – Disavventura sulla linea adriatica per i passeggeri del Frecciarossa Venezia-Lecce, partito questa mattina da Venezia Santa Lucia. Il convoglio, dopo aver lasciato Foggia alle 13.30, ha investito un gregge di pecore nei pressi della stazione ferroviaria di Incoronata, nel Foggiano, provocando danni al treno e la sospensione della circolazione ferroviaria tra Foggia e Bari dalle ore 14.

L’impatto ha causato la rottura di un componente meccanico del treno, costringendo il convoglio a fermarsi. Poco dopo, attorno alle 15, nella stessa zona è stato registrato anche un guasto tecnico alla linea di alimentazione elettrica, complicando ulteriormente la situazione.

Alle 16.40, Trenitalia ha comunicato la riattivazione della circolazione su un solo binario, mentre i tecnici sono tuttora al lavoro per il completo ripristino della tratta.

Nel frattempo, i passeggeri del Frecciarossa coinvolto nell’incidente sono stati trasbordati su un altro treno, con l’assistenza del personale di bordo. Trenitalia ha garantito il rimborso integrale del biglietto per tutti i viaggiatori coinvolti. Misure di assistenza sono state attivate anche nelle stazioni di Foggia, Bari e Lecce.

Le cause dell’investimento sono in fase di accertamento, ma non risultano feriti tra i passeggeri. Si lavora ora per normalizzare il traffico ferroviario nel più breve tempo possibile.