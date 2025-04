Formula 1, prove libere Suzuka: McLaren subito avanti. Hamilton vincente in gara a 15.00

AGIMEG - La Formula 1 è tornata in pista in Giappone, per il Gran Premio di Suzuka. Nella notte italiana sono andate in scena le prove libere 1 e 2, subito nel segno della McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri. Nella prima sessione è stato il pilota inglese a far registrare il miglior tempo davanti a Russell ed a Leclerc e Lewis Hamilton. Nella seconda, invece, si è preso la prima posizione Piastri davanti a Norris, Hadjar ed Hamilton, con Leclerc in settima posizione.Le prove libere 3 sono in programma nella notte fra venerdì e sabato, alle ore 4:30, prima delle qualifiche in programma alle ore 8:00. Domenica alle 7:00 il Gran Premio. Stando ai bookmakers, Lando Norris è bancato a 2.00 nell'ultima sessione di prove libere, davanti a Piastri (4.00) e George Russell (7.00). Max Verstappen si gioca a 7.00, davanti ai due piloti Ferrari Leclerc (12.00) ed Hamilton (13.00). Riporta l'Agenzia Agimeg.Norris è il primo favorito anche per la vittoria del Gran Premio: il pilota inglese è dato in lavagna a 2.25, con Oscar Piastri a quota 3.00. A 9.00 Verstappen, con George Russell a 12.00 ed Hamilton e Lerclec a quota 15.00. ep/AGIMEG