Funerali di Papa Francesco: incontro Trump-Zelensky a San Pietro

NICOLA ZUCCARO - Sarà per la presenza spirituale di Papa Francesco che, prima dei Funerali del Santo Padre celebratesi stamane, c'è stato l'inaspettato incontro tra il Presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky nella Basilica di San Pietro. E' quanto riportato dal Tg1 che ha diffuso in anteprima la foto del colloquio destinato a entrare nella storia e che, si spera, possa rivelarsi determinante per la pace nella martoriata Ucraina, in guerra con la Russia, come più volte auspicato dal compianto Pontefice negli Angelus domenicali.