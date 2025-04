Molfetta, domenica 27 aprile Federica Lorusso presenta in anteprima il nuovo album

MOLFETTA - Domenica 27 aprile il quintetto di Federica Lorusso si esibisce a Molfetta all’Auditorium Madonna della Rosa, (Start ore 20,00), dove presenterà il nuovo album “Incontri”, (ZenneZ Records), uscito a marzo 2025.L’evento è organizzato dall’Associazione AllNour di Bari, Presidente Angela Cataldo e con la collaborazione del Comune di Molfetta, il sindaco Tommaso Minervini, l’Assessore alla Cultura e Turismo Giacomo Rossiello. La Direzione Artistica è di Antonio Pisani.Dopo il successo del suo album d’esordio Outside Introspections (2022), Federica torna con un lavoro che rappresenta un’evoluzione importante nel suo percorso artistico. Incontri è un progetto profondamente personale, che riflette il suo percorso di crescita e le esperienze vissute tra Bari, L’Aia, Amsterdam e New York.L’album affronta tre temi principali: il rapporto dell’uomo con la natura, la riscoperta del proprio "bambino interiore" e la costruzione di legami autentici in un mondo sempre più frammentato. Con questo nuovo album, Federica segna una svolta artistica importante, dando maggiore centralità alla sua voce. Se nel primo album il pianoforte era il vero protagonista, Incontri mette in primo piano l’espressione vocale, che diventa il cuore delle sue composizioni, collaborando con membri chiave dell'ensemble come Egidio Gentile (batteria), Tijs Klaassen (basso), Ketija Ringa Karahona (flauto), Līva Dumpe (voce), Federica invita gli ascoltatori in un viaggio personale e coinvolgente.Federica Lorusso Quintet :Federica Lorusso - voce, pianoforte. Līva Dumpe – voce. Ketija Ringa Karahona - flauto. Tijs Klaassen - contrabbasso. Egidio Gentile - batteria.37012454