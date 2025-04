Alla scoperta della Via Egnatia: un viaggio tra Oriente e Occidente con Stefano Cascavilla

Un'antica strada che per secoli ha unito Oriente e Occidente, percorsa da pellegrini, eserciti e mercanti: laè uno dei cammini più affascinanti della storia, custode di tradizioni, spiritualità e scambi culturali. E il, a Bari, avremo la straordinaria occasione di rivivere questo viaggio nel tempo.

Presso l'Auditorium della Chiesa di Sant'Antonio, Stefano Cascavilla ci accompagnerà in un percorso emozionante attraverso i racconti e le immagini del suo lungo pellegrinaggio lungo la Via Egnatia. Stefano, pellegrino e autore, presenterà il suo libro che raccoglie esperienze, emozioni e incontri vissuti lungo questo straordinario tracciato.

La serata sarà moderata da Lorenzo Scaraggi, regista documentarista e appassionato di cammini, che guiderà il pubblico alla scoperta delle sfumature più intime di un’esperienza che va oltre il semplice viaggio: un autentico cammino dell’anima.

L’iniziativa è promossa dalla Comunità Camminatori Itineranti di Bari, dal Club Amici del Trekking di Bari, dalla Rete di Accoglienza Pellegrina di Bari, dall’Associazione Culturale Bari Capitale del Mediterraneo, da Percezioni in Cammino, dagli Amici del Cammino di Barletta e da Puglia Canyon Experience. Un vero e proprio intreccio di passioni ed energie che si uniscono per offrire una serata di cultura, condivisione e ispirazione.

Sarà un evento imperdibile per tutti coloro che amano esplorare nuovi percorsi, riscoprire la storia nascosta nei sentieri antichi, vivere la natura e lasciarsi guidare dalla spiritualità del viaggio. Un’occasione per ritrovarsi tra appassionati, condividere sogni e progetti, e scoprire che ogni cammino è, in fondo, un cammino interiore.

Non mancate!

Appuntamento il 3 maggio 2025, alle ore 18:30, presso l’Auditorium della Chiesa di Sant’Antonio a Bari.

Un viaggio tra Oriente e Occidente, tra storia, fede e natura. Un incontro che lascerà il segno nel cuore di chi ama camminare e scoprire il mondo passo dopo passo.