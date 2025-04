Funerali di Papa Francesco: rinviate le partite del 26 aprile in Serie A, B e C

FRANCESCO LOIACONOIn segno di rispetto per i funerali solenni di, in programma sabato 26 aprile alle ore 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro, la, il presidente dele ilhanno disposto il

Una decisione condivisa per consentire la piena partecipazione istituzionale e popolare alle esequie del Pontefice e per garantire la necessaria sobrietà in una giornata di lutto nazionale.

Le partite rinviate e le nuove date

Serie A – 34ª giornata

Inter-Roma ➝ si giocherà domenica 27 aprile alle ore 15

Como-Genoa ➝ sarà recuperata domenica 27 aprile alle ore 12:30

Parma-Lazio ➝ rinviata a lunedì 28 aprile alle 20:45

Serie B – 35ª giornata

Catanzaro-Palermo ➝ recupero domenica 27 aprile alle 15

Sud Tirol-Juve Stabia ➝ recupero domenica 27 aprile alle 15

Serie C – Girone C, 38ª giornata

Tutte le seguenti partite saranno recuperate domenica 27 aprile alle ore 20:00:

Messina-Juventus Next Gen

Cerignola-Latina

Avellino-Altamura

Picerno-Foggia

Cavese-Sorrento

Giugliano-Benevento

Potenza-Catania

Trapani-Casertana

Un weekend di sport nel segno del rispetto

La scelta delle istituzioni sportive e governative è stata condivisa anche con le leghe dei campionati e le società coinvolte, nella consapevolezza dell'importanza del momento storico per l’Italia e il mondo intero. La giornata di sabato sarà così dedicata esclusivamente al saluto a Papa Francesco, mentre il calcio italiano riprenderà regolarmente a partire da domenica 27 aprile.