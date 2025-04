Serie C, terremoto in casa Foggia: esonerati Zauri e Leone, panchina affidata al giovane Antonio Gentile

FRANCESCO LOIACONO

Scossone nel girone C di Serie C: il Foggia Calcio ha esonerato l’allenatoree il direttore sportivo, decisione maturata dopo la sconfitta interna per 1-2 contro il Messina, nella 37ª giornata di campionato allo stadio “Zaccheria”.

Al termine della gara, la dirigenza rossonera ha optato per un cambio drastico in vista dell’ultima e decisiva giornata della stagione regolare. Il club dauno ha scelto di affidare la panchina al giovanissimo Antonio Gentile, 31 anni, fino a pochi giorni fa tecnico dell’Under 17 rossonera. Una promozione lampo, quella di Gentile, che debutterà in prima squadra in uno dei momenti più delicati dell’intera stagione.

La situazione in classifica e il match salvezza

Il Foggia è attualmente sedicesimo in classifica con 30 punti, in piena zona play-out. Per evitare gli spareggi retrocessione e conquistare una salvezza diretta, i pugliesi dovranno vincere domenica 27 aprile alle ore 20 in casa del Picerno, allo stadio “Curcio”, nella 38ª e ultima giornata del torneo.

Il match sarà un autentico spareggio: un risultato positivo potrebbe consentire al Foggia di agganciare la salvezza senza passare per i playout, ma un altro passo falso metterebbe la squadra in una posizione estremamente rischiosa, con l’incubo retrocessione in Serie D sempre più concreto.

Direzione sportiva ancora vacante

Se sul fronte tecnico la società ha già scelto il sostituto, non è ancora stato reso noto chi prenderà il posto di Luca Leone come nuovo direttore sportivo. Una scelta che con ogni probabilità sarà rimandata a dopo la fine della stagione, quando il Foggia saprà se avrà centrato l’obiettivo salvezza o sarà costretto a giocarsi tutto nei playout.