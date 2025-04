Lecce, Krstovic e Berisha squalificati: salteranno la sfida con l’Atalanta

FRANCESCO LOIACONOBrutte notizie per il tecnico Marco Giampaolo in vista della delicata trasferta di Bergamo., entrambi diffidati, sono statidal Giudice Sportivo dopo aver ricevuto un’ammonizione nella pesante sconfitta interna per 0-3 contro ilnella 33ª giornata di Serie A.

I due giocatori non saranno a disposizione venerdì 25 aprile alle ore 20:45 per il match contro l’Atalanta al “Gewiss Stadium”, valido per la 34ª giornata di campionato. Un’assenza doppia che complica ulteriormente i piani salvezza dei salentini.

I numeri dei due squalificati

Nikola Krstovic , attaccante montenegrino, ha collezionato 33 presenze in questo campionato con la maglia del Lecce. Nella sua carriera ha militato in diversi club tra cui Dunajska Streda, Stella Rossa Belgrado, Graficar, Zeta Golubovac e Golubovac Under 19 .

Medon Berisha, centrocampista albanese, è sceso in campo 14 volte in stagione. Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, ha vestito anche le maglie giovanili del BSC Young Boys in Svizzera, dalle Under 16 fino alla Under 21.

Lecce a caccia di punti salvezza

Con i due squalificati fuori dai giochi, Giampaolo dovrà ridisegnare centrocampo e attacco per la sfida contro un’Atalanta in piena corsa europea. Il Lecce, attualmente in lotta per evitare la zona retrocessione, ha bisogno di un risultato positivo a Bergamo per avvicinarsi all’obiettivo salvezza.

La sfida di venerdì si annuncia fondamentale per il destino dei giallorossi.