Golden Hind: ''Hypno-Girl è la colonna sonora di chi ha amato troppo''

E' disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dei Golden Hind. Un nuovo intenso capitolo dal titolo "Hypno-Girl", un racconto di un’attrazione fatale, una relazione che consuma, che ipnotizza fino a svuotare chi ne cade vittima. Il brano, che anticipa l'album di debutto di prossima uscita, utilizza la figura di un vampiro come metafora di un amore tossico, un legame in cui si finisce per cedere completamente, perdendo pezzi di sé, senza più distinguere il piacere dalla dipendenza, la passione dalla distruzione.

Il sound è un perfetto specchio di questa ambiguità: chitarre vibranti e synth magnetici avvolgono l’ascoltatore in un’atmosfera sospesa tra desiderio e pericolo. La voce attraversa melodie seducenti e taglienti, proprio come la relazione di cui parla il testo: un gioco di seduzione e manipolazione in cui il protagonista sa di perdersi, eppure non riesce a resistere. "Hypno-Girl" è la colonna sonora di chi ha amato troppo, di chi si è lasciato trascinare oltre il punto di non ritorno, di chi si è ritrovato a guardarsi allo specchio senza più riconoscersi.

Avete mai suonato in Puglia?

Purtroppo non ci è ancora capitato di suonare in Puglia, ma ci piacerebbe moltissimo. Ci siamo stati in vacanza con famiglia e fidanzate, e l’abbiamo trovata veramente bellissima. Il cibo è davvero eccezionale e le persone fantastiche.

Come avete capito che eravate pronti a pubblicare il vostro album di debutto?

Sì, esatto. Per noi pubblicare l’album è il primo passo, il nostro primo segno concreto nel mondo della musica. Ci siamo sentiti pronti perché sentiamo davvero il bisogno di far ascoltare la nostra musica a più persone possibile. Anche per quanto riguarda il live, ci siamo un po’ stancati di suonare solo cover: vogliamo portare finalmente il nostro album sul palco.

Vi sentite a tutti gli effetti una band indipendente?

Per ora sì, siamo a tutti gli effetti una band indipendente. Ma non ci sentiamo soli: in questi anni ci siamo costruiti un piccolo team, ognuno con un ruolo, chi si occupa dell’audio, chi dei vestiti, del reparto live, chi dei social ecc. La viviamo come una cosa molto bella, molto simile a una ciurma di pirati, come il suggerisce il nome Golden Hind.

Come avete lavorato al vostro sound definitivo?

Sì, finalmente possiamo dire di aver trovato il nostro sound. È stato un lavoro enorme, e anche abbastanza frustrante. Tante persone ci hanno aiutati, parlandoci e dandoci consigli preziosi. Abbiamo registrato moltissimi brani che, col tempo, non abbiamo mai pubblicato o abbiamo persino tolto da Spotify, perché una volta trovato davvero il nostro suono, quei pezzi non ci rappresentavano più. Però pensiamo che sia l’unico modo per trovare davvero la propria direzione: provare e riprovare finché non trovi la formula giusta.

Avete già incontrato la vostra Hypno Girl? Com’è andata?

La nostra "Hypno Girl" non rappresenta necessariamente una donna: è una metafora di tutte le relazioni tossiche in cui possiamo ritrovarci nella vita. Può trattarsi di un rapporto sentimentale, ma anche di una dipendenza, un vizio, un sistema, o perfino una zona di comfort. Quindi sì, tutti e tre ci siamo trovati più volte in queste situazioni e devo dire che ne siamo sempre usciti vittoriosi.





Golden Hind è una band di Milano che mescola rock alternativo ed elettronica con un’anima profondamente blues. Il loro sound è una fusione di chitarre incisive, synth ipnotici e una vocalità graffiante, intensa, capace di evocare emozioni viscerali e profonde. I testi esplorano le contraddizioni della vita moderna, tra desiderio e disillusione, sogno e realtà.