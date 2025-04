Health Open Day: a Bari una giornata di prevenzione sulla salute

Alle ore 15 è previsto un momento di saluti istituzionali. Siete invitati altresì a partecipare, lì dove interessati, anche con le telecamere per eventuali servizi televisivi

BARI - In occasione della Giornata Mondiale della Salute, lunedì 7 Aprile, Sos Città e Sos Formazione hanno organizzato un Health Open Day ovvero un open day completamente dedicato alla salute e alla prevenzione, in particolare delle donne e dei bambini, tema di quest'anno così come annunciato dall'OMS, in cui diversi medici e professionisti sanitari saranno a disposizione dei cittadini per offrire una consulenza gratuita, oltre a fare divulgazione sui temi cruciali della giornata."Dal 1950 si celebra il 7 aprile la giornata mondiale della salute per ricordare la fondazione dell’Oms avvenuta il 7 aprile del 1948" - spiega Danilo Cancellaro, Presidente di Sos Città - "Noi non siamo un centro medico, ma quando abbiamo deciso di investire e di inaugurare la nostra nuova sede, abbiamo sin da subito pensato ad uno spazio da condividere con la città in maniera trasversale a seconda delle tematiche trattate ed è per questo che abbiamo deciso di organizzare una giornata per dare la possibilità a chiunque gratuitamente di ottenere una consulenza medica grazie alla collaborazione dei tantissimi professionisti aderenti all'iniziativa che ringrazio calorosamente per aver condiviso sin da subito questa iniziativa" - ma non solo, prosegue Lello Lubrano, pedagogista e responsabile della formazione di Sos Formazione - "La giornata mondiale della salute nasce anche e soprattutto per promuovere a livello globale la sensibilizzazione su argomenti cruciali di salute pubblica ed è per questo che per il nostro Health Open Day abbiamo pensato anche a piccoli spot di divulgazione scientifica, su un tema caro ad ogni medico e professionista sanitario, che verrà trasmesso online su tutte le nostre piattaforme social affinché il senso di questa iniziativa possa abbattere anche i confini della nostra città e raggiungere tutta l'Italia" conclude Lubrano."L'invito dunque a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza, di qualsiasi età e senza preclusioni. Le porte di Sos Città e di Sos Formazione saranno aperte a tutti i cittadini interessati dalle 15 alle 19 presso la nostra sede in via Adolfo Omodeo, 5 (2° Piano). L'auspicio che questo open day dedicato alla salute possa essere il primo di una lunga serie di iniziative a disposizione di tutti i cittadini e dei baresi" - conclude il vicepresidente di Sos Città, Dino TartarinoI professionisti aderenti all'iniziativa sono:Dott. Antonio Di Mauro, pediatra e neonatologo;Dott.ssa Stefania Mauro, biologa nutrizionista;Dott. Francesco Lamparelli, odontoiatra;Dott.ssa Anna Algardi, ostetrica;Dott.ssa Vittoria Segreto, fisioterapista e osteopata;Dott.ssa Elisabetta Forte, psicologa;Dott.ssa Imma Bentini, Health Coach in collaborazione con HCA Health Coaching Academy;Dott.ssa Sabrina De Virgilis, chinesiologa delle attività motorie preventive e adattate in collaborazione con MYOS Personal Training Studio.