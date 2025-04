Il Cerignola vince 2-0 contro la Cavese e resta in corsa per la promozione

FRANCESCO LOIACONO - Ilconquista tre punti fondamentali nella trentacinquesima giornata del, vincendo 2-0 contro laaldi Cava de' Tirreni. Grazie a questa vittoria, la squadra di mistersi conferma alin classifica con, a soledall’capolista, fermo a. La Cavese, dal canto suo, resta ferma a, occupando la

Primo tempo: vantaggio Cerignola

La partita si sblocca al 28’, quando D’Andrea realizza il gol del vantaggio per gli ospiti. L'attaccante, servito da Sainz Maza, colpisce di destro e batte il portiere Loffredo per il momentaneo 1-0. Un gol che sblocca la gara e permette al Cerignola di gestire meglio il possesso palla.

La Cavese, pur non trovando il gol, non sta a guardare. Al 2’, infatti, Saio ha una buona occasione, ma di testa non riesce a inquadrare la porta e il pallone finisce alto sopra la traversa. Al 40’, Vitale va vicino al pareggio con un tiro che impegna seriamente il portiere del Cerignola Russo, ma il suo tentativo non è sufficiente per cambiare il punteggio prima dell’intervallo.

Secondo tempo: raddoppio e occasioni sfiorate

Nel secondo tempo, il Cerignola parte subito forte. Al 2’, Cuppone realizza una rete che però viene annullata per fuorigioco, mantenendo così il vantaggio di 1-0. La Cavese cerca la reazione, ma è ancora il Cerignola a trovare la via del gol al 29’, con Capomaggio che sigla il raddoppio. Il giocatore, su cross di Cuppone, controlla e calcia di sinistro, battendo Loffredo e portando i suoi sul 2-0.

La Cavese, purtroppo, non riesce a concretizzare le occasioni che le si presentano. Al 34’, Chiricò sfiora il gol con un gran tiro, ma la sua conclusione finisce di poco a lato. Al 42’, invece, è Santarcangelo a colpire il palo con un potente tiro di destro, sfiorando così il gol che avrebbe riaperto i giochi.

Classifica e prossimi impegni

Con questa vittoria, il Cerignola conferma la sua posizione di secondo in classifica, a soli due punti dall’Avellino, che mantiene il primo posto con 66 punti. La Cavese, invece, non riesce a raccogliere punti utili e rimane undicesima con 38 punti.

I gialloblù di Cerignola sono ora pronti ad affrontare i prossimi impegni con la consapevolezza che ogni partita potrebbe essere decisiva per il raggiungimento dei playoff e, chissà, per una storica promozione in Serie B.